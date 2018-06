Natalia Téllez ataca a una fan por criticar su ropa

Natalia Tellez, conductora de 'Hoy' arremetió contra una fan por criticar su atuendo. Hace algunos días, Natalia compartió con sus seguidores una fotografía en la que vestía una playera blanca y cabello alborotado, cuando una usuaria comentó sobre sus outfit y provocó la ira de Téllez.

La seguidora escribió en la fotografía de Natalia:

“Quien te toma fotos y te viste te odia neta, bueno aunque sola no te favorece tampoco en nada con tus outfits"

Entonces la conductora criticó su apariencia y su actitud, lo que provocó una discusión entre la famosa y la usuaria

A lo que la seguidora respondió:

“puede que no pero no estoy en el medio nena y lo que se ve no se juzga”, .