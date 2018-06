Luis Miguel es acusado de mentiroso por un amigo cercano de Luisito Rey

Desde que la serie acerca de la vida de Luis Miguel salió a la luz ha habido decenas de artistas que han salido a hablar del tema y han dado su opinión sobre la veracidad de la serie.

Desde los primeros capítulos Luisito Rey se convirtió en el villano, en la figura más odiada de la serie, por su machismo, por abusar psicológicamente de su esposa, por explotar, supuestamente, al cantante. Ante esta situación han salido algunos detractores de Luis Miguel a pedirle que diga la verdad.

Chamín Correa, intérprete, compositor y persona cercana a Luisito Rey habló para el programa 'De Primera Mano', ahí se refirió a la serie y a lo que están plasmando en ella.

"No sé por qué ahora y se lo digo a Luis Miguel, está admitiendo todas las sarta de mentiras que se dicen, nunca lo marginó, nunca le pegó, yo puedo hablar de Luisito Rey que era un gran hombre un muy buen amigo no era borracho como dicen no era drogadicto me molesta mucho que estén poniendo el nombre de Luis Rey como si fuera un ogro".