Juan Osorio habla sobre Luis Miguel, la serie

Juan Osorio divide su tiempo entre las grabaciones de la telenovela Mi marido tiene más familia, y las series sobre Cantinflas y otra sobre periodistas de espectáculos.

"Estamos en los libretos para la serie de Cantinflas, y los historiadores están sacando todos los datos, pues primero hay que recopilar toda la información para desarrollar los guiones y buscar las locaciones adecuadas, porque es de época", dijo Juan Osorio durante su estancia en Zapopan, Jalisco.

"Por ahora, ya tenemos los personajes pero los actores no. Mi actor ideal es Diego Luna, solo estoy esperando que tengamos este acercamiento para plantearle que haga la vida de Cantinflas".

Añadió que también trabaja en la serie de un reportero.

"Sí es una serie de un reportero, pero el que no hace su trabajo amarillista. Hablamos de esos periodistas que hacen una carrera con respeto, que no les gusta ser amarillista, sino hacer una carrera seria y un trabajo profesional. Es lo que vamos a tocar".



Luis Miguel, la serie

"Es una serie para divertirse. Siempre he dicho y repito que es una serie muy local, por eso en Estados Unidos no funcionó tanto como aquí (México), y suena muy lógico porque los personajes que están en torno a Luis Miguel son personajes locales, y todo el fenómeno de su padre Luisito Rey no es ningún misterio. Las gente que trabaja en el medio lo conocía muy bien y saben que era así. Pero todo es morbo, no tendría esa fuerza sin el morbo".

