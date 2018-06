Mi marido tiene más familia abordará la diversidad sexual

La producción de la telenovela Mi marido tiene más familia salió de las instalaciones de Televisa Ciudad de México para viajar a Zapopan, Jalisco, para grabar algunas escenas en una empresa de zapatos por catálogo.

A las siete de la mañana ya estaban listos los actores Daniel Arenas y Zuria Vega para la grabación, y cada una de las escenas contó con la dirección de Juan Osorio.

“Es muy halagador que se haga una segunda parte de una telenovela en la empresa. Estamos contentos y emocionados porque llegan nuevas historias y compañeros que le traerá un nuevo aire”, señaló Zuria Vega durante una pausa en la locación

La actriz mexicana señaló que estos nuevos formatos, permiten que la audiencia puede entender la telenovela, sin la necesidad de haber visto la primer temporada.

“Los que ya la vieron les va a encantar, como nos gustó a nosotros cuando la leímos por primera vez. Hay mucho suspenso, comedia y sobre todo el éxito de la primer temporada, al tener personajes cercanos a la gente y a la vida cotidiana".

"Para quienes no la han visto, es lo padre de este tipo de proyectos familiares, que no pierdes el hilo si no viste la primer temporada. Desde el segundo capítulo le vas agarrar la idea, no es una historia muy rebuscada, es simple, cotidiana y llena de colores”.







Zuria Vega resaltó que las historias en México se tardaron en mostrar a mujeres empoderadas en los contenidos.

“Se tardaron (…), hoy los jóvenes están buscando historias más cercanas a la realidad. Hoy las mujeres llevan solas un hogar, por eso los prejuicio los tenemos que ir dejando atrás y nosotros como artistas tenemos la responsabilidad de mostrar a la mujer desde un punto más poderoso”.

Agregó: “Una de las cosas mas padres de Julieta en esta segunda temporada es justo que millones de mujeres van a identificarse porque busca tener un equilibrio entre la vida familiar y profesional”.

Mientras, que Juan Osorio reveló que están tratando de innovar en Mi marido tiene más familia.

“Se incorporaron nuevos personajes con Arath de la Torre, Carmen Salinas, Susana González, Carlos Bracho y Gonzalo Vega Junior; además vamos a integrar en la telenovela el reality del amor para hacer otra tipo de dinámica”.

La telenovela tratará temas de diversidad sexual y bullying entre los jóvenes; serán en total 80 capítulos, a diferencia de los 200 de la primera temporada.

“Vamos a tratar la relación entre adolescentes, es importante la diversidad en los contenidos. Vimos que la gente ya ha madurado y hay un respeto. No debemos tener temor y abordar este tipo de temas”, dijo Juan Osorio, quien señaló que Danna Paola también actuará en la historia.

Estreno

9 de julio a las 20:30 horas por las estrellas. El tema musical lo canta Margarita, la Diosa de la Cumbia.