Expareja de Sergio Basáñez confiesa que tiene VIH

Me tocó vivir cuando la gente salía al antro gay a escondidas y en el día tenía que mentir una heterosexualidad. Cuando las familias no aceptaban, o a medias preferían evadir el tema. Cuando comenzó a ser divertido tener un amigo gay. Cuando muchos valientes experimentaban vestirse de mujer clandestinamente y cuando algunas familias asumían el riesgo de apoyarle cargando a cuestas las burlas generalizadas. Cuando los chicos gay eran el alma de las fiestas pero las lesbianas no gozaban de la empatía social. Cuando se escuchaban frases como “Que desperdicio” o “Tan guapo pero tiene SIDA”. Poco a poco esas tonterías van desapareciendo por dos simples razones: 1. Cada vez existen más familias con un homosexual en casa. 2. Porque estamos aprendiendo a respetarnos y a trabajar con igualdad de derechos. Tengo 38 años de experiencia en el tema y con mi trabajo he tratado de hacer un equilibrio entre la integración social y la lucha indirecta por los derechos de este sector. Soy hombre, soy varonil pero también puedo ser amanerado. Soy un artista trabajador, me gusta provocar con mi irreverencia, demasiado cariñoso, me ejercito y leo todos los días, suelo ser duro y directo con mis comentarios, me gustan los hombres y las mujeres, adoro a los Travesti, estoy aprendiendo sobre las personas trans, reconozco la fragilidad de las mujeres lesbianas y a veces decido no hacer hacer nada y rascarme las pelotas días enteros para disfrutar la vida, soy Carlos Esqueda. ¿Me permitirías representar al sector LGBTTTI en esta contienda electoral? #gayfriendly #nuevaalianza #yaestuvo #yanostoca #soyturquesa #actor #gay #bisexual #lgbttti #transexual #travesti #pansexual #hetero #arcoiris🌈

A post shared by Carlos Esqueda (@carlosesquedai) on Apr 27, 2018 at 7:00am PDT