Actriz de La Niñera revela la triste verdad de su envidiable figura

Una de las series que más fama adquirieron durante la década de los 90 fue La Niñera, una de las razones fue su protagonista, Fran Drescher, quien con su sensual figura y atrevidos atuendos llamó la atención de los televidentes.

También te puede interesar:

Lynda reapareció en el concierto de los ’90s Pop Tour’

Por su cuerpo escultural, su tono de voz, su romance con señor Sheffield, entre otras cosas Fran Fine es hasta la fecha uno de los personajes más queridos de la televisión. Sin embargo, en ese momento la actriz que le dio vida pasaba por un momento difícil, sin duda una de las etapas más duras, que le ocasionó tener esa delgada figura.

A sus 60 años, Fran confesó que se mantuvo delgada durante la serie debido al fuerte estrés postraumático, originario por una desagradable experiencia. En 1985 la actriz fue violada y amenazada con un arma de fuego cuando invadieron su casa, hace unos días Drescher, reveló durante un debate en Nueva York que ese pasaje de su vida le generó un trastorno que la llevó a perder peso.

"Fui víctima de un crimen violento unos años antes de La niñera, y realmente no había lidiado con eso. Tuve que lidiar con eso una vez que me hice famosa y salió a la luz, ¡Gracias a Dios que estaba en terapia! Honestamente, me encantaba ir a trabajar y ser Fran Fine, porque era más divertida, liviana, y mi vida era un desastre. Creo que eso fue parte de por qué estaba tan delgada", contó la actriz.

Y agregó "cuando inicie el programa (1993), pesaba 64 kilos, y cuando estábamos en la quinta temporada, pesaba, unos 49 kilos".

Especial

En el 2000 Fran Drescher fue diagnosticada con cáncer de útero, por lo que se mantuvo alejada de la actuación hasta que en 2005 volvió a la televisión con una nueva serie, Living with Fran.

Así luce ahora,

My 18 yr Anniversary of Wellness @cancerschmancer A post shared by Fran Drescher (@officialfrandrescher) on Jun 22, 2018 at 7:21am PDT

También te puede interesar: