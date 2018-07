Carlos Loret de Mola enfurece en plena transmisión en vivo de elecciones

Carlos Loret de Mola no pudo controlar su disgusto por un desacuerdo con su compañera Denise Maerker durante la transmisión especial de las elecciones 2018 en Foro TV.

Estamos emocionados y contentos. Estamos satisfechos. Ya tenemos datos como de Veracruz y Puebla que nos han confirmado el triunfo. Vamos muy bien: @yeidckol #MéxicoDecide https://t.co/L7Pur7Bre9 pic.twitter.com/CIPskS5pco — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) July 2, 2018

Y es que el conductor enfureció cuando le cambiaron una entrevista por un enlace a una conferencia. "Esta en la línea el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda", dijo Loret; sin embargo Denise lo interrumpió diciendo:

"No, no, es la conferencia de prensa ¿te acuerdas que faltaba dar la conferencia?", mencionó Denise.

Pero lo anterior no fue lo peor, sino que al parecer no cerraron el micrófono de Loret, por lo que se escuchó como le reclamaba al equipo de producción que su entrevista no haya salido cuando él lo anunció.

Aquí el momento…

