Fernando Alfaro dejar correr “Sangre en los surcos”

Con más de 30 años de carrera en la música y un proyecto en solitario reciente pero muy sólido, el cantautor español Fernando Alfaro presenta su nueva placa discográfica Sangre en los surcos que, a decir por el propio intérprete, representó uno de sus mayores retos.

"Para mí es un disco especial y emocional también porque es una mirada para atrás pero en parte hacia delante, porque son interpretaciones desnudas, en acústico. Durante toda mi carrera muy pocas veces leemos musicales de canciones de toda mi trayectoria", afirmó el cantautor en una entrevista a Publimetro.

Alfaro, que comenzó su carrera a finales de los años 80, destacó que este material es uno de los más complicados que ha hecho, debido a la elección de temas.

"A pesar de ser un disco especial, fue muy difícil elegir los temas que son importantes para mí pero que además he interpretado mucho en acústico. Esto ya sabía que iba a pasar desde un principio, hice un recopilatorio de lo que necesariamente tenía que estar, un poco lo que iban pidiendo los espíritus, hablando metafóricamente".

Y confesó sentirse sorprendido con el resultado: "Me ha sorprendido este disco, no pensé que me fuera a quedar tan bien, esas canciones las he ido viviendo por más de 10 años, combinando mis conciertos con la banda, he venido haciendo los conciertos yo en solitario, no sabía hasta qué punto en el disco iban a tener vida, una relación con tan pocos elementos. Cuando escuché todo me resultó muy emocionante y divertido".

Respecto a una próxima visita a México, el intérprete de temas como Extintor de Infiernos y Velero, reveló que no será pronto, pero lo desea con todo su corazón.

"México es un país que tengo presente en el corazón, tengo amigos de México, como Nacho Vega, conocidos y compañeros míos como Corcovado, Bunbury, que me cuentan que han tenido una buena acogida por parte del público mexicano. Quiero ir, estoy haciendo todo lo posible por hacerlo", finalizó.