Franco Escamilla romperá su propio récord en GDL

Franco Escamilla vive un buen momento en lo profesional, y actualmente es el único comediante mexicano que realiza gira a nivel internacional.

Antes de viajara a Japón, hace su tradicional temporada en el Teatro Galerías (Guadalajara) y como suele pasar, las localidades para sus doce funciones están por agotarse.

Édgar Méndez, director del Teatro Galerías, fue de los primeros en dar su apoyo al standupero mexicano, cuando nadie creía en su trabajo, y compartió con Publimetro esa primera vez que tuvo contacto con Franco Escamilla.

“Fue en 2014 cuando conocí a Brayn Andrade -su manager- quien siempre ha sido y es parte importante de Franco (Escamilla). Ellos habían buscado diferentes foros por la República Mexicana en los que se podían presentar, en el sentido del que el foro se asociara con ellos a riesgo para poner los gastos, porque ellos en ese momento no tenían dinero para rentar teatros, que son caros en general”, compartió Édgar Méndez.

Agregó, “cuando me hablaron a mi, yo no tenía mucha información sobre él. No había visto videos sino que me habían invitado a una presentación muy chica en Chapala, que fue la primera vez que vino a Jalisco, y se me hace que fueron 17 ó 21 personas a verlo".

"Cuando lo vi, me sorprendió su calidad, la comedia diferente e inteligente. Le dije: 'hay que intentarlo en el Teatro Galerías, nos vamos a la mitad de los ingresos, yo les pongo hotel y avión… ojalá que salga bien”.





Publicidad





A partir de ese momento, Franco Escamilla hace una temporada anual con llenos absolutos.

“De ahí se fortaleció la relación entre el teatro y Franco porque desde el principio nunca lo trajimos con una interés monetario, así nos ayudamos mutuamente. Si juntamos las veces que ha venido al teatro, pues fácil se suman 38 ó 42 con localidades agotadas”.

Guadalajara siempre ha tenido una buena relación con los mejores comediante mexicanos, pero en palabras del director del teatro tapatío, Franco Escamilla se ha convertido en todo un fenómeno.

“Él ha manejado su carrera muy diferente a otros comediantes, incluso le ofrecen mucho dinero pero prefiere hacer shows en nuevos territorios, donde no hay mucho potencial para hacer dinero. Es el primer comediante que está haciendo un tour mundial regresa a Japón y a las Las Vegas; además, ha viajado a Alaska y Europa".

"Nunca ha habido un comediante en la historia de México con tanto éxito. En el teatro se han presentado todos los grandes, y solo Polo Polo agotaba seis funciones en su época de apogeo, pero Franco esta vez hará doce funciones”.

Franco Escamilla regresa a la ciudad para presentar su nuevo show R.P.M.

Foto | Cortesía.

¿Cuándo?

5, 6, 7, 12, 13 y 14 de julio, Teatro Galerías. Solo quedan algunos boletos para las funciones del 12 de julio a las 19:00 y 21:30 horas.

Te puede interesar: