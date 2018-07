¡Fans! Nick Carter regresará a México

Nick Carter anunció su gira por Sudamérica y México para una serie de conciertos entre agosto y septiembre

El integrante de los Backstreet Boys hace una pequeña gira en solitario por México, sólo con presentaciones en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Nick Carter, es gran admirador de la cultura mexicana y sabe que tiene muchos seguidores en el país.

Muchas lo conocen por ser el rubio rompecorazones de los Backstreet Boys.

Otras le siguen sus pasos en cada proyecto que hace: desde su reciente incursión en el mundo zombie hasta su última producción discográfica en solitario, All American.

Carter ofrecerá un total de siete conciertos en Latinoamérica. Comenzará su gira en México, país ha visitado varias veces durante una gira en solitario; recorrerá Brasil, Argentina y Chile.

El próximo 4 de julio, el cantante tendrá una venta especial de artículos de colección en su página oficial con motivo del Día de la Independencia en Estados Unidos.

