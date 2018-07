Ex concursante de La Voz... México luce irreconocible tras perder 40 kilos

La cantante Alejandra Orozco, quien participó en en la el reality show de canto La Voz… México, luce irreconocible tras bajar más de 40 kilos por someterse a un bypass gástrico.

De acuerdo con la revista TV Notas, la intérprete de 35 años soñaba con recuperar la confianza como mujer, por lo que tomó la decisión de cambiar su vida.

En entrevista con la publicación, Orozco confesó sentirse contenta, a más de un año de haberse sometido a la cirugía.

“Estoy muy contenta, para mí todo esto ha sido de verdad una segunda oportunidad de vida, ahora soy otra y estoy extremadamente feliz, ya se cumplieron 9 meses del bypass y llevó 42 kilos abajo”.

Explicó que por el bypass gástrico ingiere menos comida, pero también, el cuerpo reabsorbe de forma distinta los alimentos.

“Me explicaron mis médicos que la función del bypass es reducir el estómago a un tamaño pequeño, creo que 50 mililitros, y se hace una re-conexión en el intestino, por un lado es restrictiva porque ya no te cabe más comida y por otro lado cambia el proceso de absorción de los alimentos, pues ya no absorbo completamente lo que como, pero el proceso si fue complicado al principio, pues el primer mes estuve ingiriendo puros líquidos, el segundo mes papillas y el tercer mes incluí alimentos como si fuera un bebé, alimentos blandos, incluía a mi dieta alimentos como si fuera la primera vez y ver si mi organismo los asimilaba y no los rechazaba, por eso es que te menciono que tengo una segunda oportunidad de vida, yo estoy volviendo de cero, estoy aprendiendo a comer”.

Y aunque ya ha bajado 42 kilos, confesó que le faltan todavía algunos más para llegar a su peso inicial.

“Para llegar a mi meta me faltan 10 kilos todavía, antes no revelaba mi peso por pena, pero te confieso que me operé pesando 120 kilos, ahora estoy en 78 y quiero pesar 68, mido 1.70 y la nutrióloga me dijo que entre 65 y 70 kilos está perfecto, pero en teoría estoy a 10 kilos de llegar a mi meta algo que veía imposible, inalcanzable”.

