Daniel Arenas terminará este año su exclusividad con Televisa

Mi marido tiene más familia, segunda temporada, está lista para continuar la historia bajo la producción de Juan Osorio, que llega a la pantalla de las estrellas a partir de este lunes 9 de julio.

Esta secuela de Mi marido tiene familia, contará con las actuaciones de Zuria Vega, Daniel Arenas, Diana Bracho, Silvia Pinal, Rafael Inclán, René Casados, Olivia Bucio y Regina Orozco.

“Queríamos hacer algo nuevo pero basado en lo que traíamos. Las entrada son muy similares pero ahora con más familia, que incluye un bebé y el hijo que adoptamos. Zuria (Vega) y yo nos estamos divirtiendo, porque creemos que es un experimento muy interesante al hacer la segunda parte de una novela".

"Siempre el tratar de retomar un público que nos apoyó tanto el año pasado, no es fácil. Los números en la empresa y en la televisión no están tan altos como solían estar, entonces hay que recuperar un poco el público que se ha perdido”, señaló Daniel Arenas.

A la trama de esta historia también se integran Arath de la Torre, Susana González, Carmen Salinas, Carlos Bracho, Gonzalo Vega Sisto y el niño Rodrigo Pérez El Canelito.

“Esta segunda parte, es un premio a algo que funcionó. Me acuerdo, que antes de comenzar las grabaciones, Zuria y yo, pedimos que nos dejaran leer lo que se haría en la segunda parte y efectivamente la historia es más real. Es lo que pasa luego que una pareja se casa, que vienen conflictos que todos sabemos pero que nadie cuenta".

"El hecho que la pareja tenga que lidiar con los niños, el que cada uno busca ser exitosos en sus profesiones, es como dar un buen ejemplo de que no es fácil pero sí se puede. Hay argumentos muy interesantes en esta nueva historia”.





Mi marido tiene más familia tendrá 180 capítulos en su segunda temporada, e incluirá el tema de la homosexualidad entre los jóvenes.

“Hay una temática bastante controversial entre jóvenes, que a la gente le va a gustar mucho, porque se maneja de manera respetuosa y eso le da un respiro a la historia”.

Las grabaciones de la telenovela comenzaron el pasado mes de abril en Oaxaca, y tienen como locaciones Guadalajara y Ciudad de México.

“La gente se conecta con este tipo de historias que son tan familiares, de nuestra cultura, de latinos, como la comida y las locaciones”.

Daniel Arenas señaló que en este momento que hay tantos contenidos en las plataformas digitales, pero las telenovelas son algo que no pueden desaparecer.

“Todos nos cansamos de ver lo mismo, a mi también me atraen los streaming y este tipo de plataformas que son innovadoras, pero creo que también los que hacemos nosotros se puede innovar; no se puede perder, son formas nuevas de hacer las cosas".

"Las telenovelas son una cultura que nos dio tanta unión familiar, y hay que buscar que la gente no se despegue, pero ahora debemos ser más realistas con las historias. Luchamos que cada vez sea más real el lenguaje televisivo, porque a veces están fuera de lo lógico, como si pensaras que somos tontos", añadió Daniel Arenas.

Por último, el actor colombiano compartió cómo ha sido trabajar con los niños en Mi marido tiene más familia.

"Amo a los niños, y me llevó bien con ellos. Tengo 13 sobrinos y soy tío desde los 8 años, así que me llevo increíble [risas]", finalizó.







Finalizará contrato con Televisa

Daniel Arenas termina este año su contrato de exclusividad con televisa, y reveló que no es un tema que le preocupe.

"Estoy interesado en incursionar en otras áreas, como las series y hacer una pausa en la televisión para hacer películas".

"Termino mi exclusividad con Televisa, no peleo con eso, no estoy traumatizado ni nada; al contrario todo cambio llega por y para algo y es para crecer".

"Hay que empezar a buscar otros campos, que hace 9 años que llevo en México no lo hecho por estar dedicado a la empresa. Eso no es malo (exclusividad) no lo veo mal, no es cerrarse las puertas, porque aquí sigo, pero quiero ver que más hay. Mi prioridad es Televisa, y se hay oportunidad de quedarme, lo haré por fidelidad y por los nuevos proyectos que pudieran llegar".

Foto | Gabriela Acosta.

Estreno

9 de julio a las 20:30 horas por las estrellas