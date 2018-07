Director de La Academia ataca a Lolita Cortés por despreciar el reality

Dio inicio La Academia y una de las grandes ausentes es Lolita Cortés, ya que no la vimos en el panel de críticos, donde sí estuvieron Edwin Luna, Edith Márquez, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos.

Ante la ausencia de Lolita, el director Héctor Martínez , no se quedó callado y es que se rumora que la actriz estará en el reality de Televisa, en Mira quién baila. Esto fue lo que dijo:

"Yo no voy a extrañar a Lola Cortés es mejor que se vaya a su Teatro en corto, la verdad no me importa lo que ella haga y no hace falta en este proyecto (…) no hace falta en La Academia, además el espacio que ella estaba acostumbrada a ocupar, ya está cubierto y su personalidad en esta ocasión no es importante para este programa".

Además Héctor Martínez dejó claro que en esta nueva edición los alumnos serán los protagonistas, no los jueces y sus críticas, por lo que Lolita nada tiene qué hacer en el reality.

