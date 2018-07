¿Luis Miguel se nacionalizó mexicano?

En el capítulo de esta noche vimos cómo se destapa que Luis Miguel no nació en México y que en realidad Marcela Basteri dio a luz en Puerto Rico y no en Veracruz como había hecho creer su padre, Luis Rey.

En el capítulo de No me platiques más Micky acepta no ser mexicano, pero promete naturalizarse, pero ¿en realidad lo hizo?.

Pues según el texto de Luis Miguel: la historia de Javier León Herrera, el cantante sí se naturalizó y lo hizo gracias a el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Luismi fue legalmente mexicano en noviembre de 1991, cuando el entonces mandatario le concediera la nacionalidad y un pasaporte mexicano, aquí la imagen.

Además, el intérprete nunca se ha dejado de sentir mexicano, aquí sus palabras.

