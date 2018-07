Pepillo Origel anuncia su retiro de la televisión

Uno de los conductores más importantes del espectáculo, sin duda, es Pepillo Origel quien en los últimos años ha tenido muchos cambios en su carrera.

Y es que Juan José Origel no ha logrado consolidar un programa como lo fue "La Oreja", que tuvo gran éxito durante siete años, de 2002 a 2009.

Pepillo terminó su exclusividad con Televisa y ha conducido diversos programas de espectáculos como "Derecho de admisión" en Unicable; sin embargo éste salió del aire para comenzar con uno nuevo llamado "Con permiso" a lado de la periodista Martha Figueroa.

Además, se dijo que Origel también participaría en programa "Suelta la sopa", pero eso tampoco pudo concretarse.

Actualmente Pepillo Origel está por estrenar el programa "Intrusos" que se podrá ver a partir de este lunes a las seis de la tarde por el canal nueve, el cual también será conducido por Aurora Valle, Martha Figueroa y Makanota.

Sin embargo, el conductor mencionó en entrevista con El Universal que en caso de que el programa salga del aire ya no regresará a la televisión.

"Sí, lo quiero decir desde ahora, cuando finalice Intrusos, que no sé cuánto vaya a durar, me voy a retirar definitivamente de la televisión; quiero dedicarme a otras cosas quiero promocionar mi vino, mi tienda de ropa; bien dicen que 'el que quiera tienda, que la atienda'. Y yo no lo he hecho", destacó.