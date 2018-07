Nicky Jam se pone la camiseta con el rostro de J Balvin en Rusia

Durante la transmisión de la final de la Copa Mundial de Futbol en Rusia, algunos se sorprendieron del triunfo de Francia o por la torrencial lluvia cuando los campeones levantaron el trofeo.

Pero uno de los que no esperaba aparecer durante el Mundial en Rusia, es el colombiano J Balvin, quien se llevó una grata sorpresa de su gran aliado y amigo Nicky Jam.

Cuando Will Smith, Era Istrefi y Nicky Jam saltaron a la cancha para interpretar Live it up, la canción oficial del mundial, Nicky salió con una camiseta con el rostro de J Balvin.

"Este logro es de los dos mi rey te amo papá que Dios te bendiga @jbalvin", escribió Nicky Jam.

Los cantantes prendieron la fiesta en la clausura de Rusia 2018 y aunque J Balvin no hizo parte del show en persona, su rostro fue visto por millones de espectadores en la camiseta que usó Nicky Jam durante su presentación.













Reacción de J Balvin

El cantante colombiano no podía creer el detalle de su cómplice musical y amigo, y lo externó a través de las redes sociales.

"Te amooooooo @nickyjampr lo logramos. X en el mundial, llevarme contigo en la camiseta es una muestra de tu generosidad y tu grandeza", compartió el colombiano.