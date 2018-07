El grupo juvenil 'Like, Ia leyenda' debutará en los Premios Juventud 2018

Los ocho integrantes que conforman el grupo músical "Like, la Leyenda" se reportan listos para debutar el próximo domingo en los Premios Juventud 2018 donde debutarán con su primer sencillo video musical "Este movimiento", el cual ha alcanzado en seis días más de 1.6 millones de visitas en YouTube.

También te puede interesar:

Pedro Damián presenta ‘Like’ con una ceremonia budista

Roberta Damián (Antonia), Santiago Achaga (Claudio), Macarena García (Machú), Carlos Said (León), Victor Varona (Silvero), Anna Iriyama (Keiko), Ale Müller (Emilia) y Mauricio Abad (Ulises) fureon los elegidos por el productor Pedro Damián, quienes dijeron estar nerviosos por ser su primera presentación como grupo en la ciudad de Miami, Florida.

"Nos sentimos emocionados y nerviosos porque es nuestra primera presentación como grupo y estamos agradecidos por pisar este escenario donde lo han hecho grandes de la música, entonces vamos con todo", dijo a JDS Roberta Damián durante la presentación en el Foro 14 donde se construyó el Life Institute of Knowledge and Evolution (Like).

Para el productor haber elegido a los jóvenes actores y cantantes fue un reto porque está consciente que los artistas de ahora ya no se fabrican, se van haciendo en el camino guiados por expertos, además de que traen la carga de ser comparados con "Rebelde", grupo que creo hace 1O años siendo un éxito mundial.

"Se valen las comparaciones, pero Like es una nueva generación con otro tipo de información porque ahora con redes sociales que no existían en ese momento cuando hicimos RBD, ahora la exposición será muy fuerte a nivel mundial que ya está sucediendo", contó Damián.

Mencionó que después de grabar en Israel los primeros capítulos de 96 que serán, en agosto viajarán a Japón a filmar, de donde es la integrante Anna Iriyama, quien abrirá el camino en el continente asiático.

El video que fue grabado en estudio bajo la dirección de Yago Muñoz y la producción musical de Jimmy Saravia, el grupo ya cuenta con 26 temas grabados, ya piensan en hacer una serie de presentaciones aunque no saben si sacarán un disco o se manjerá su música en plataformas digitales. La telesierie que lleva cinco meses de grabación, arrancará el próximo

3 de septiembre a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas.

ROBERTA DAMIÁN RESPONDE A CRÍTICAS POR SER HIJA DEL PRODUCTOR

Para Roberta Damián, hija del productor, no le hace ruido que digan que por el parentesco goce de privilegios y este en este proyecto músical por él además de que sí canta.

"La gente siempre va a decir 'esta á ahí por su papá y no canta, no actúa'. Hay mil comentarios de eso, sí canto y mucho, y nada más por ser hija de Pedro me ponen, la etiqueta ni modo así es la vida", dijo a JDS la actriz ojiverde quien considera que la fama no le interesa.

Expresó que hará su mejor papel para callar a todos sus detractores, además de que su papá no arriesgaría un proyecto de esta magnitud por su hija solo por el apellido.

Por otro lado, sus 15 años de edad y la más pequeña del proyecto, dijo estar muy enamorada de su novio con el que lleva dos años, entiende su carrera, además de que sus papás no son celosos de ella.

"Tengo dos años con él, no tiene nada qué ver con el medio y soy muy feliz con mi novio, me apoya en todo y lo que vea en la teleserie es actuación. Mi papá y mi mamá son cero celosos conmigo", detalló la guapa actriz.

También te puede interesar: