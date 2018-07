Radar: Ellas son las hijas de los mejores rockeros del mundo

Por: Diego Rammsy

Con un ejemplo paterno para admirar y al cual imitar, no resulta tan rara la decisión de forjar una carrera en la música. Es el caso de este grupo de hijas de rockeros que eligieron el camino de la música, al igual que sus padres. Si bien no todas comparten el género musical de sus progenitores, la sensibilidad musical y la actitud sobre el escenario evidentemente fue heredada de estas estrellas del rock.

Aman el pop

La hija del bajista Gene Simmons, Sophie, decidió dedicar su talento a una carrera en el pop. Con 26 años, ya tiene un sencillo llamado Black Mirror que le ha valido mayor reconocimiento y, además, donde su talento vocal queda en evidencia.

Sin embargo, ella misma ha reconocido que odia enseñarle sus maquetas a su papá porque las anda enseñando a todo el mundo, orgulloso, antes de que estén acabadas. Pero ni modo, es Gene Simmons.

Electra Mustaine, hija del líder de Megadeth, mostró su pasión por la música desde los siete años, cuando comenzó a buscar roles en el teatro musical de California. Pero en 2016 Electra comenzó a llamar la atención tras interpretar una canción de Megadeth del disco Youthanasia llamada I Though I Knew it All, y luego al presentar su primera canción propia Life is good.

Ellas rockean de verdad

Lauren Harris, hija del bajista de Iron Maiden, luego de estudiar teatro en Leventhorpe School, Hertfordshire, decidió comenzar una carrera musical. Más cercana al rock, la cantante lanzó en 2008 Calm before de storm, su primer álbum y al año siguiente, You Turn, el segundo. También ha grabado con los proyectos Six Hour Sundown y Kingdom of I.

La hija del legendario Alice Cooper, Calico, se formó literalmente entre bastidores del impactante show de su padre. Compartiendo en el back stage y luego como parte de la banda, logró desarrollar su faceta musical, la cual concretaron en 2013 junto al bajista Chuck Garric, también colaborador de Alice Cooper.

Quizás el proyecto más interesante y sólido entre las hijas de estos rockeros sea Beasto Blanco, tiene giras por norteamérica en actividad y este año lanzaron un disco en vivo grabado en Berlín, el tercero de la banda que demuestra constancia y un trabajo serio de largo aliento.

