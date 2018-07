Radar: ¡Estos son los discos de la semana!

Bound to the Witch – Stormwitch

Por: Diego Rammsy

Entre las muchas bandas de metal alemanas, quizás en un lugar más underground, se encuentra Stormwitch. Con más de tres décadas de trayectoria y múltiples cambios de alineación, la versión 2018 pretende rescatar lo más representativo de su estilo, un heavy metal más power, ligado al horror, a lo oculto y a la fantasía. Con un sonido correcto y canciones que honran su denominación como The Masters of Black Romantic, si bien no es un disco fundamental, quedan en buen pie para salir de gira.

Meditations – Kataklysm

Por: Andrés Zambada

Un death metal melódico vino a poner calma en la carrera de los canadienses desde hace algunos años. Después de sonar tan brutales en discos anteriores con un sonido crudo, ahora entregan este trabajo que no dura más de 40 minutos en un recorrido de 10 tracks.

Si bien la transición no suena mal por la calidad de ejecución de la banda, sí compiten con varias bandas de este mismo estilo, llámese Arch Enemy o Amon Amarth entre otras. Se trata de un sonido más moderno, pero tampoco nada nuevo que tenga que descubrirse en el metal.

Gravity – Bullet For My Valentine

Por: Aabye Vargas

La banda galesa de metalcore lanzó su sexto álbum, el cual tiene un sonido más electrónico con tintes new metal. En las 11 canciones puedes escuchar desde potentes riffs y guturales hasta suaves tonadas; además, contiene buenas melodías y excelentes transiciones y break downs. A pesar de que se disfruta el material, se extraña lo que hicieron en un inicio en discos como The Poison o Scream Aim Fire, en donde los caracterizaba la potencia.

TE RECOMENDAMOS: