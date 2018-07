Arranca Comic-Con con la ausencia de Marvel

La acción en Hollywood se traslada 200 kilómetros al sur desde hoy jueves y hasta el domingo para con­vertir a San Diego en la capital del entretenimiento gracias a una nueva edición de Co­mic-Con, la fiesta por anto­nomasia de la cultura pop, a la que asistirán más de cien mil espectadores.

Tras el atracón de los últi­mos meses con los estrenos de Infinity War y Ant-Man and the Wasp, el estudio Marvel no hará acto de presencia en la feria, así que el protagonismo en el terreno cinematográfico recaerá sobre los hombros de Warner Bros., con novedades sobre Wonder Woman 1984 y Aquaman.

We are #Venom. A signing has been added to the Exclusives Portal. @SonyPictures is excited to announce an exclusive autograph signing and giveaway for their upcoming release, @VenomMovie! The portal closes tomorrow at noon, so don’t delay! #SDCC2018 pic.twitter.com/GQQWGxoMcJ — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) July 12, 2018

El estudio, cuya presen­tación tendrá lugar el sábado en el Centro de Convenciones de San Diego, también podría presentar material inédito de títulos como Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Godzilla: King of the Monsters y The Lego Movie 2.

Para calentar motores, Warner Bros., a través de su filial New Line Cinema, mos­tró la noche del miércoles un avan­ce de sus títulos de terror para los próximos meses y se es­pecula con que se podrán ver las primeras imágenes de It: Chapter 2.

Hoy será el turno para el lucimiento del estudio 20th Century Fox, cuya presenta­ción girará en torno a la nueva versión de The Predator, di­rigida por Shane Black y pro­tagonizada por Olivia Munn, Sterling K. Brown, Keegan- Michael Key, Yvonne Straho­vski, Thomas Jane y Augusto Aguilera.

La compañía podría sor­prender mostrando material sobre la saga X-Men, ya que tiene entre manos dos títulos para el futuro próximo: Dark Phoenix, de estreno en febre­ro del año que viene, y The New Mutants, que llegará des­pués, en agosto.

Universal apostará por la presencia del maestro del suspenso M. Night Shya­malan, que acudirá a la cita para introducir su nueva pro­puesta, Glass, la última pieza de la trilogía formada por Un­breakable y Split.

Paramount, por su par­te, apostará por Bumblebee, cinta escindida del universo Transformers, y algunos ru­mores afirman que incluso Tom Cruise podría hacer acto de presencia con la secuela de Top Gun, que se rueda actual­mente en San Diego.

Por último, Sony lanza­rá las telarañas de Venom (el enemigo de Spiderman) y ofrecerá un aperitivo de su filme de animación so­bre el hombre-araña, titu­lado Spiderman: Into the Spider-Verse.



Publicidad



Acoso sexual, el villano de Comic-Con

Esta es la primera Comic- Con en la era del #MeToo pero no la primera en la que se producen quejas de acoso sexual.

El grupo Geeks For CONsent lleva seis años defendiendo el eslogan “Cosplay is not consent”. O lo que es lo mismo, el disfraz no te da permiso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: