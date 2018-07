¡Le llegaron al precio! Atala Sarmiento regresa a la televisión con nuevo programa

En marzo pasado, la conductora Atala Sarmiento fue humillada por sus compañeros de Ventaneando al ser ignorada durante una emisión del programa, situación que la orilló a salir de la producción dirigida por Pati Chapoy.

Y aunque parecía que Televisa sería quien le diera un espacio de trabajo, Atala se negó a participar en Intrusos, el nuevo programa de espectáculos de la televisora, producido por Carmen Armendáriz.

Pero la presentadora no se ha quedado sin trabajo, hace unos días apareció en Sale el Sol, de Imagen TV, donde participó en varias secciones; no obstante, ese no será el programa por el que volverá a la pantalla chica.

Edy Smol fue quien le llegó al precio y ya la apuntó en su listado de conductores de la controvertida emisión Cuídate de la Cámara.

Y así lo dio a conocer el propio crítico de moda a través de su cuenta en Twitter.

"Miren a quién tengo aquí, a la guapísima Atala Sarmiento y ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa, sigan chismeando. Yo sí le llegué al precio a esta mujer, lo que ustedes no pudieron hacer ¡yo sí lo hice! Yo pago caro su amor, aventurero… y la amo y próximamente la van a ver aquí en Cuídate de la Cámara y van a tener muchas sorpresas más porque Atala es una talentosa y merece estar en los 'cuernos de la luna"".