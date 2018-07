Shailene Woodley celebra a las heroínas reales y no de cómics

Después de ausentarse de la pantalla grande durante dos años, Shailene Woodley está de regreso con la cinta A la deriva (Adrift), dirigida por el cineasta Baltasar Kormákur.

Shailene Woodley ha conseguido papeles con los actores y actrices más experimentadas de Hollywood. Las nominaciones a los Globos de Oro y Emmy han seguido; además de ganarse una reputación como activista, y todo a los 26 años.

En este regreso al cine hace el papel de Tami Olham, un personaje real que vivió una experiencia en el mar.







¿A la deriva es un tipo de acción que no habías hecho?

— Me enamoré de la historia porque es tan raro hacer una historia de supervivencia y amor al mismo tiempo. Además aplaudo las cintas que se arriesgan a tener heroínas reales, no salidas de los cómics.

Hacer este filme me llevó a los límites, porque todo fue filmado en el agua, pero sobre todo en el mar abierto, donde estás a merced de la naturaleza.

Tuve que dejar de cenar, y aprender a comer cosas sin sabor, fue como limpiar el alma y el cuerpo de los excesos y lujos.

Hay muy pocas películas, si es que las hay, de mujeres contra la naturaleza.

¿Cómo fue trabajar con Sam Claflin?

— Tal vez parezca un cliché de Hollywood, al decir que me llevé muy bien con Sam. Nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común, que nos gusta estar con la familia.

Me sentí afortunada de trabajar con él porque es profesional y cariñoso. Ahora te puedo decir que es un amigo, que te brinda esa amistad que te hace sentir como en casa, porque vivimos cosas muy fuertes durante la filmación.

¿Tuviste oportunidad de conocer a la verdadera protagonista?

— ¡Sí! Es una mujer fuerte, abierta y me dio muchos detalles para mi proceso para interpretarla en la película. Lo que más me sorprendió, es cuando me dijo que había esperado más de 30 años para que alguien se interesara en la experiencia que vivió.

Su libro se convirtió en una especie de biblia para todos los involucrados. Soy muy curiosa, y no me gusta quedarme con ninguna duda, por eso fue una bendición tenerla cerca.

¿En algún momento tuviste miedo?

— No tuve miedo en las escenas, pero filmar en el mar impone y mucho. Estás a expensas de la naturaleza, y nunca sabes como va a terminar el día.

Pero debo ser sincera, vomité mucho arriba del barco, y eso sí me dio miedo [risas].

Hay una escena de desnudo que ha dado mucho de qué hablar, ¿cómo lo tomaste?

— Es raro que hoy en día la gente se siga sorprendiendo por este tipo de escenas. La desnudez en cualquier película es una cuestión de la historia, y no de pornografía.

No es mi primer desnudo, así que me sentí bien y sin miedo al hacerlo, porque se hizo más sensual que sexual, y eso cambia la visión, al ver un cuerpo sin ropa.

Eres una mujer que alza la voz ante las injusticias, ¿ya ves un cambio?

— Si he visto cambios, y Hollywood no es perfecto, y eso salió a la luz con el movimiento #MeToo.

El acoso, las injusticias, la falta de respeto y la violencia siempre deben condenarse. El hecho de que tantas mujeres se sientan seguras de compartir historias en sus comunidades personales es un gran paso.

Big Little Lies

Shailene Woodley forma parte de la serie de televisión Big Little Lies que ya va por la segunda temporada junto a Nicole Kidman y Reese Whiterspoon. Serán siete episodios, que se estrenarán en 2019.

“Estoy feliz con este proyecto, estar rodeada de tantas mujeres tan inteligentes, profesionales y que inspiran. Las grabaciones son tan divertidas, y para mi estar rodeadas de primeras actrices es como una maestría de actuación. Con la nueva directora, Andrea Arnold, hay otra visión y otro tono, ya lo verán.

En sus palabras

"A la deriva es una película sobre una súper heroína femenina, que no necesita capa".



¿De qué trata?

Basada en una historia real, narra cómo la pareja formada por los jóvenes Tami Oldham (Shailene Woodley) y su novio Richard (Sam Claflin) se hace a la mar en su velero, pero en medio del océano se ven sorprendidos por una de las mayores tormentas jamás registradas.

Tras el paso del huracán, Richard sale herido, y Tami tendrá que ponerse al mando para intentar sobrevivir a la deriva con el velero roto, sin comida y sin agua.

