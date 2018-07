Mauricio Clark cuenta la verdad sobre su supuesta 'cura' de la homosexualidad

Tras la polémica que desataron las declaraciones de Mauricio Clark sobre su supuesta "cura" de la homosexualidad. El conductor confesó que jamás afirmó que exista una cura al respecto sino que "la homosexualidad formaba parte de su pasado", así lo aclaró en el programa Acustik presenta con Sergio Mass, el cual se transmite por Internet.

Y es que el conductor explicó que él se encontraba en Televisa para acudir como invitado al programa de Israel Jaitovich.

"Entonces en radio pasillo unas compañeras me interceptan en el pasillo para ir al foro 11 y me preguntaron de mis planes y si ando con alguien y les digo que no, que he aprendido a ser feliz sin tener un peso en la bolsa y sin tener a otro ser humano a mi lado (…) Sale la pregunta de la homosexualidad y lo que dije fue 'si me preguntas por la homosexualidad, lo que te puedo decir es que la homosexualidad es parte de mi pasado' y tan tan no dije más", mencionó Clark.

Por lo que destacó que se trató de una confusión en la comunicación, ya que él nunca dijo que se "curó".

"Es como si yo digo 'me gusta la manzana' y después todos dijeran 'si le gusta la manzana porque la cáscara es rojo', ' le gusta la manzana porque es jugosa'. Bueno y quién está opinando, entonces las opiniones son de los demás, no son mías, yo simplemente dije eso. Entonces los demás empezaron a deducir cómo había sido cuando ni siquiera yo he expresado cómo es", indicó Mauricio Clark.

También señaló que su acercamiento con Dios ha sido personal y que no ha necesitado que nadie lo lleve, pues ni siquiera es cristiano.

"Estuve en la cienciología y ha sido uno de los errores más grandes que he tenido, fue un error en un momento pero también fue un gran aprendizaje", dijo.

Confesó que él vivió un momento de tanto éxito den Televisa y llegó a ganar tan bien como para hospedarse en el hotel más caro de Dubai. Además, el conductor dejó plantada a la productora del programa "Hoy", Magda Rodríguez para acudir a Acustika.

