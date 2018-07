Ella es la mejor amiga de Demi Lovato, supuesta culpable de su sobredosis

Una de las amigas cercanas de Demi Lovato está instando a los fans de la cantante a dejar de culparla después de la sobredosis de drogas que sufrió la cantante la semana pasada.

"Me preocupo por Demi como todos ustedes", escribió la bailarina de respaldo Dani Vitale en Instagram el domingo por la noche. "No he dicho nada sobre esta situación hasta ahora porque su recuperación ha sido de la mayor importancia".

"No estuve con Demi cuando ocurrió el incidente, pero ahora estoy con ella, y continuaré siendo así porque ella significa todo para mí, igual que a todos ustedes. No hay necesidad de ninguna negatividad hacia los que se preocupan por Demi en este momento. Hay demasiado en este mundo tal como es”.

Algunos de los fanáticos de Lovato han estado atacando a la coreógrafa desde que la joven de 25 años fue hospitalizada el martes pasado luego de supuestamente festejar durante 12 horas seguidas para celebrar el cumpleaños de Vitale.

Según los informes, un asistente encontró inconsciente a la cantante de "Sorry not sorry" en su cama alrededor de las 11 a.m. y llamó al 911. Según los informes, Narcan, un medicamento de emergencia utilizado para revertir los efectos de algunas sobredosis de drogas, se administró a Lovato.

Lovato fue trasladada al Centro Médico Cedars-Sinai en Los Angeles, donde su ex novio Wilmer Valderrama la visitó desde que ingresó.

Se espera que Lovato vaya a rehabilitación después de ser dada de alta del hospital, aunque las fuentes cercanas a ella estaban preocupadas de que no pueda buscar tratamiento después de haber rechazado previamente una intervención en las semanas previas a su sobredosis.

Los informantes también expresaron su preocupación por que los amigos de Lovato antes de su sobredosis no tenían sus mejores intereses en el corazón y permitieron su abuso de sustancias, según la revista People.

