Monserrat Ibarra vivió momentos de confusión en La Academia

Hace tres años, Monserrat Ibarra dejó Zapopan, Jalisco, para estudiar composición musical a raíz de ganar un concurso realizado por Armando Manzanero.

La segunda expulsada del reality musical La Academia charló con Publimetro sobre ese momento, y lo que implica a nivel personal y profesional.

“Estoy muy contenta, no estoy triste por haber salido. Tuve una oportunidad que no tenía en mi vida, así que para mí fue una bendición estar ahí y haber aprendido de mis maestros y compañeros. Lo más importante fue haberme acercado un poquito al público, no como hubiera querido, pero me llevo el aprendizaje y la experiencia”, dijo Monserrat.

Con 25 años de edad, la jalisciense reveló que nada prepara para este tipo de retos.

“Es completamente diferente a como te lo imaginas, las clases son muy pesadas, el ejercicio y sí es una escuela de alto rendimiento. Vale la pena cada segundo que se está dentro, porque aprendes mucho y es comenzar de cero”.

Monserrat vivió momentos difíciles durante su corta estancia en La Academia, pero reconoce que debe tenerse carácter para aguantar el encierro y las críticas.

“Sí estuve en algún momento confundida por tanta información, porque las primeras semanas son para acoplarse a los compañeros y maestros, y justamente ya estaba agarrando el ritmo, cuando me tocó salir. El encierro no es tan difícil, como fue en el caso de Charlie, que no aguantó y se desesperó, por eso hay que tener muchas ganas y amor a esta carrera para no desertar”.

La cantautora confesó que exponer su vida y enfrentar las críticas en la televisión suele generar conflictos internos.

“Nunca es lindo escuchar críticas pero si sabes aprender de ellas y encontrarles el lado bueno empiezas a crecer como artista. Entré sin mascaras para que la gente se diera cuenta de cómo es tu vida, cuáles son tus cicatrices, porque no puedes transmitir lo que no tienes. Hay que desnudarse y mostrar lo bueno y malo para que el público vea algo genuino”.

La recién expulsada del reality musical aún desconoce si habrá una etapa de refichaje, pero este miércoles regresa a Zapopan para reencontrarse con su familia.



Lo que viene

Monserrat Ibarra, es una cantautora que no solo interpreta sus canciones, sino que comienza a entregarle temas a otros artistas.

En su perfil como compositora apuesta por todos los géneros pero como intérprete se inclina a lo regional o balada. Además hace gira con una obra de teatro para jóvenes.

“Voy a lanzar mi sencillo en dos semanas, se llama Tal vez en otra vida y es pop. Voy a seguir con una obra de teatro que es para secundarias y preparatorias por el Estado de México para llevarle un mensaje bueno a los chavos. También La Explosiva Banda de Maza lanzó un sencillo mío”.