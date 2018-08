Joaquín Cosío muestra su lado sensible en la literatura

Aunque las nuevas generaciones lo ubican más por sus proyectos en teatro y principalmente en cine, por películas como El infierno, Salvando al soldado Pérez y La dictadura perfecta, lo cierto es que Joaquín Cosío gusta de la escritura y la poesía.

También puedes leer:

Esto lo deja de manifiesto en el libro Bala por mí el cordero que me olvida, el cual lanzó ya su tercera reedición, y este fin de semana fue presentado por el actor en el Centro Cultural Universitario Colegio Civil, de Monterrey, durante la charla denominada Del teatro y la poesía al cine.

“Más que decir que la literatura fue un accidente en mi vida, es el cine el que fue un accidente. De ninguna manera yo pensaba o aspiraba a ser un actor del cine”, es así como Cosío inició el encuentro con sus seguidores regiomontanos.

“Yo era un joven de la provincia, como nos llaman en la capital, que escribía y actuaba. Hice teatro durante 25 años sin ganar un sólo peso por actuar en los escenarios de Ciudad Juárez. Bueno, si se les puede llamar escenarios, porque eran unas bodegas sin luz y sin nada, ahí llegaba uno y ponía los muebles de su casa y vestía con sus ropas”.

“Así fue hasta que me invitan a formar parte de un proyecto en la Ciudad de México, una compañía nacional de teatro que en ese momento dirigía Luis de Tavira, y me piden dirigir una obra de Elena Garro. Ese fue mi primer acercamiento al teatro profesional”, compartió el actor al público que lo escuchaba, en su mayoría estudiantes.

Además de hablar de su paso por el teatro y el cine, así como compartir algunas anécdotas de sus proyectos, el actor, conocido desde 2010 como El Cochiloco por el personaje que interpretó en El infierno, se mostró sorprendido por la aceptación que ha tenido su poemario.

“Así como me sorprendí por el recibimiento que tuvo mi personaje en El infierno, ahora me sorprendo de que este libro que escribí hace siete años sea publicado una y otra vez por instituciones tan serias como la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sobre todo en este momento, en el que la literatura, la verdad, ya casi no es tomada en cuenta”, expresó.

En palabras del propio Cosío, Bala por mí el cordero que me olvida es su manera de expresar, a través de la poesía, y de una manera “muy íntima y personal”, la nostalgia que le dejó irse de Ciudad Juárez para iniciar una nueva vida en la Ciudad de México.

Próximos proyectos de Joaquín Cosío

En la agenda de trabajo de Joaquín Cosío destaca la televisión, con la cuarta temporada de la serie Narcos; el teatro, con el regreso de la obra La desobediencia de Marte, y en cine el estreno de la película Belzebuth.