Laura Pausini se hizo sentir en la Arena Ciudad de México

Arropada por sus fans que no dejaron de corear y aplaudir cada una de sus interpretaciones, Laura Pausini conquistó una vez más al público mexicano con un emotivo concierto que la dejó sin aliento y llegó al corazón de los asistentes a la Arena Ciudad de México la noche del sábado.

"Esta tierra me ha cambiado la vida, me siento abrazada”, expresó la italiana “más chingona” de todo México, como se definió la intérprete durante su presentación en este país como parte de su gira “Hazme Sentir World Tour”, que inició en Roma y con la que recorre los escenarios más importantes de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Desde el inicio de su espectáculo, en el que se presentó con un elegante conjunto de saco y pantalón gris, la italiana “prendió” a sus seguidores al interpretar “Nadie ha dicho”, “Está allá” y un popurrí de sus éxitos “Primavera anticipada”, “Mi respuesta” y “Las cosas que vives”, que fueron el preámbulo de su saludo.

“¿Ves cómo me siento esta noche?, con el corazón, casi no tengo respiro. Estoy muy feliz, creo que es de las veces que más llené en México y son las cosas que vivo. Gracias a ustedes me olvido del dolor y la rabia de las cosas del mundo, ustedes son la fuerza que me permite creer en mí, después de 25 años de carrera”.

La nacida en Faenza, una provincia de Rávena, en Italia, recordó el inicio de su carrera y el miedo “de dejar de verlos y oírlos… pero es increíble, gracias. Quiero darlo todo porque a mí las cosas a medias no me gustan, hacemos las cosas en el mejor momento y es ahora, aquí”.

Y fue su momento al arrancar emotivos aplausos y gritos con “Verdades a medias”, una interpretación en italiano y español de “Incancellabile”, y una en inglés de “No river is wilder”.

El tono melancólico vino con “En ausencia de ti”, “Cuando se ama” y “La Soledad”; “éramos niños, pero cuanto amor había entre esta italiana y ustedes mexicanos”, exclamó visiblemente emocionada.

Acompañada de seis músicos, tres coristas y un espectacular juego de luces y pantallas, cerró la primera parte de su espectáculo con “Sorry”, “Shape of you” y “Can’t stop feeling”.

“¡Te quiero México!”, gritó al regresar al escenario, con un vestido de seda negro y un cinturón dorado con el cual interpretó “El valor de seguir adelante” y “Como si no nos hubiéramos amado”.

Laura Pausini abrió su corazón al admitir que existen algunas mujeres y hombres “cabrones que nos quieren arruinar la vida, pero utilicen las canciones para sacar el dolor de esta gente de mierda”.

“Volveré junto a ti” y “Amores Extraños” fueron los siguientes sencillos que sus fans, quienes vinieron de otros estados e incluso de otros países como Bolivia, no dejaron de corear y aplaudir.

Por ello Pausini admitió que fue una noche especial, con un público que la hace sentir fuerte y amada. “Recuerden que no necesitan ser perfectos para todos, solo ser especiales para una persona… y hoy es México, me siento muy amada”.

Uno de los momentos más prendidos de la noche fue cuando cantó su primer éxito en México, “Se fue”, primero de forma acústica y luego con una versión rítmica, acompañada por una persona del público, a quien subió al escenario.

Siguió “Entre tú y mil mares”, “Víveme”, “En cambio no” y cerró la noche con “Nadie ha dicho”, en la versión rítmica que interpreta con Gente de Zona y con miras a su siguiente presentación en Guatemala.

Así, fue una noche inolvidable, en donde el público mexicano refrendó su cariño por la intérprete de 44 años, le demostró ser esa fuerza que le permite creer en ella y seguir en la música a 25 años de haber comenzado su carrera artística.

