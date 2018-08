Toño Esquinca anuncia su regreso a la radio

Este lunes 6 de agosto será un día importante en la trayectoria de Toño Esquinca, según palabras del locutor, y es que regresará a la radio, después de que a comienzos del pasado mes de junio se retirara para tratar sus problemas con el alcohol.

Recordemos que a principios de junio, Esquinca aseguró que de ganar Andrés Manuel López Obrador, se iría del país. Además insultó a una persona a la cual le dijo: "La verdadera revolución es la educación, es la iluminación, no la estupidez, ni la enajenación como un hijo de puta -que le quede el saco a quien le quede- nos puede hacer creer. La enajenación lleva al fanatismo. En redes sociales se viene bien preparado, viene y lo acepto y miéntenme la madre, pero miéntenme la madre de usted, como siempre me he referido…”.

Después de esto no regresó más a su programa y declaró en un video que subió a YouTube que ingresaría a un centro de rehabilitación para tratar su alcoholismo, y ofreció una disculpa a AMLO.

Toño ha usado nuevamente las redes sociales para anunciar que regresa a la radio, y dijo: "me encantaría compartir los procesos personales por lo que he pasado", y agregó, "aclararé todas las calumnias y falsas noticias, les quiero compartir mi postura respecto a mi amado país y sobre el presidente electo".

