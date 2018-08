Sebastián Yatra enfrenta las buenas y malas colaboraciones

Sebastián Yatra toma la llamada de Publimetro, durante su estancia en Madrid, España.

El cantante colombiano pese tener un verano cargado de conciertos, no pierde el buen humor y agradece el espacio para charlar sobre sus proyectos.

Como parte del boom colombiano en la música, el intérprete reconoció que el trabajo no ha sido fácil, pero asume los retos para alcanzar los sueños.

“El gusto es todo mío, que gusto hablar con ustedes allá en Guadalajara y con Publimetro. Estoy muy emocionado por lo que ocurre en Europa, y lo que viene para México. Ya quiero que sea la hora de estar con todos ustedes cantando nuestra canciones que hemos echo con tanto amor".

"Haré algunos concierto con Paty Cantú y ojalá puedan disfrutar el show al máximo. Haremos cosas divertidas en la tarima, además inventamos dinámicas en el show para que sea más divertido", reveló el colombiano.







El compositor ha tenido un acercamiento fortuito con artistas tapatíos, pues conoció a Alejandro Fernández durante una fiesta privada, y a Maná en una tocada en España.

“Han sido días de locos, si te digo la verdad, esa canción con Alejandro está quedando espectacular, ya grabamos el video en Madrid. Él es un tipo increíble y nos hicimos muy amigos, y es algo que se ha dado naturalmente y creo que la gente disfrutará mucho el tema Contigo siempre que hicimos, que Dios quiere saldrá pronto”.

Al preguntarle que ritmo tendrá el tema respondió: “Es algo muy diferente a lo que ha hecho Alejandro antes, es una balada pero bien distinta a sus baladas anteriores, con un sonido fresco. Con Maná me encantaría colaborar, Maná y Alejandro son algunos de los artistas más grandes no solo del mundo latino, sino de todo el planeta. Compartimos tarima con Maná, al final no me lo creía, porque soy súper fan”.

En los últimos meses, Sebastián Yatra, ha lanzado una serie de sencillos en colaboración con otros artistas, y reveló que eso aporta mucho a la música.

“Ha sido una cosa bien interesante porque cuando yo comencé con mi carrera, la industria musical y la manera de hacer las cosas era muy diferente, porque todavía no existían mucho las plataformas digitales era como otra dinámica, pero la he entendido".

"Las colaboraciones son algo que le enseñan mucho a la música porque cada una tiene una toque distinto, en esas fusiones van saliendo cosas nuevas y la música se está moviendo a un millón de millas por hora. El año entrante lanzaré sencillos en solitario, pero habrá más colaboraciones”.

El colombiano defiende el castellano, pero sabe que el grabar en otro idioma como lo hizo con el tema My only one junto a Isabela Moner, es un paso a la internacionalización.

“La razón principal de grabar en inglés fue porque No hay nadie más es una canción tan bonita, de amor sincero que pensamos que valía la pena darle ese tema a otras personas que hablaran otras lenguas, y por eso se me hizo natural hacerlo junto a una niña muy talentosa como es Isabela. Se siente una canción distinta con una letra poco diferente, con una emoción que toca otras fibras”.

Alterado con los hijos de Ricardo Montaner

Sebastián Yatra no ocultó su desagrado luego de colaborar junto a Mau y Ricky, hijos del intérprete Ricardo Montaner, en el tema Ya no tiene novio, que saldrá el viernes 10 de agosto.

“Fue un tema más de mánagers…. grabamos una canción juntos pero ellos no están muy contentos de cantar conmigo, ni yo de cantar con ellos, por lo que se convirtió en algo muy aburrido”, expresó el cantautor.

En sus palabras

“Cada vez que me subo a un escenario lo hago como si fuera la primera vez, y nunca pierdo la capacidad de asombro, porque disfruto lo grande y pequeño”.

De gira

Guadalajara. 6 de septiembre junto a Paty Cantú, Auditorio Telmex.

Monterrey. 7 de septiembre junto a Paty Cantú, Auditorio Citibanamex.

Ciudad de México. 8 de septiembre, Teatro Metropólitan.

Querétaro. 14 de septiembre, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.