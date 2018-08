Pixies anuncia concierto en México

Pixies se presentará en México para celebrar el 30 aniversario del álbum Surfer Rosa y promocionar su nuevo material discográfico Head Carrier.

A través de sus redes sociales oficiales, la banda estadounidense anunció que estará el próximo 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.



Los boletos estarán disponibles en preventa para tarjetahabientes de Citibanamex el 14 y 15 de agosto. La venta al público en general iniciará el 16 de agosto.

'COME ON PILGRIM… IT’S SURFER ROSA’

30th anniversary edition of #ComeOnPilgrim AND #SurferRosa. Pre-order NOW: https://t.co/XKIOD3j7kz pic.twitter.com/pRqOxZbFXM

— PIXIES (@PIXIES) August 1, 2018