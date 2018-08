Alejandro Fernández pide disculpas en redes sociales

Alejandro Fernández protagonizó un bochornoso momento cuando subía a un avión, el cual se hizo viral en las redes sociales.

El artista generó pánico entre los pasajeros al lucir irreconocible y en estado de ebriedad, por lo que debió ser retirado del medio de transporte.

Según publicó TVNotas, el cantante hizo pasar a todos un momento terrible cuando "con actitud amenazadora" mostró videos del accidente de Durango, donde muchos de los usuarios perdieron la vida.

Este martes, El Potrillo utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje.

"No me queda más que decirles que me equivoqué, por lo que les pido disculpas a todos a los que mis acciones pudieron molestar o incomodar. Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos".

"Estoy convencido de que lo sucedido me llevará por el buen camino para ser una mejor persona y tener conciencia de mis acciones. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, hay una oración que me sirve de guía y hoy nuevamente me crea más sentido que nunca: “Señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que si puedo y sabiduría para reconocer la diferencia”.

"Les deseo toda la felicidad y les reitero mi cariño hoy y siempre".

Visita a Vicente Fernández

Luego de unas largas vacaciones por Europa y algunos conciertos, Alejandro Fernández regresó a Guadalajara, y una de las primeras actividades fue visitar a su padre Vicente Fernández en el rancho Los 3 Potrillos.

