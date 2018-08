Chayín Rubio apuesta por un cover que se viraliza en redes sociales

A sus 24 años, Chayín Rubio empieza a hacer realidad los sueños que tenía desde niño y actualmente se encuentra en la promoción de su álbum debut, titulado El ahijado consentido, del que ya lanzó cinco sencillos.

El material discográfico incluye 13 canciones, la mayoría de la autoría de Chayín, y uno que otro “gustito” que se quiso dar, como incluir su propia versión, en regional mexicano, de Ya me enteré, éxito de Reik, el cual se convirtió justamente en el quinto sencillo, aunque ese no era el plan original.

“Lo que pasa es que hace un par de meses salió un video en redes sociales, en donde yo aparezco interpretando esa canción en una taquería, y se hizo viral; así que bueno, al ver la respuesta, la elegimos como sencillo y ya grabamos el video”, explicó Chayín en entrevista para Publimetro.

Actualmente, el video que se publicó en la página de Facebook de Tacos del Julio, del municipio de San Pedro, cuenta con 12 millones de reproducciones, ha sido compartido 127 mil veces y ya supera los 6 mil comentarios.

En el caso de Lyric Video de este cover, está por llegar a seis millones de vistas, y el video oficial que se publicó apenas hace una semana, ya registra cuatro millones de vistas en el canal de YouTube del cantante.

“Imagínate, eso me tiene bien contento y emocionado, por que sé que vienen cosas grandes. Estoy bien agradecido con la respuesta del público”, añadió el originario de Los Mochis, Sinaloa.

Próximos proyectos de Chayín Rubio

En voz del cantante, ahora que su carrera profesional está despegando y está cosechando sus primeros éxitos, ha puesto sobre su mesa de trabajo muchos proyectos que quiere realizar, y los quiere hacer todos casi al mismo tiempo.

Después de terminar la promoción de su álbum debut, iniciará en septiembre su primera gira de conciertos por todo el país, y después en Estados Unidos.

“Y ya estoy trabajando en los siguientes discos, uno de ellos será inédito, otro de duetos, y uno más de covers; son tres materiales que vamos a sacar el año que entra. Viene música, música y más música, mucho contenido de Chayín Rubio”, adelantó.

En la entrevista, el cantante habló de la música que a él le gusta y los cantantes que prefiere escuchar, entre los que destacan Vicente Fernández, Juan Gabriel, Marco Antonio Solis, Joan Sebastian, Franco De Vita, Marc Anthony y Alejandro Sanz.

“La verdad es que yo no escucho música de mi género, casi no. Me gusta más la balada, el rock en inglés, por ejemplo”, confesó.

Por lo tanto, adelantó, los invitados que formarán parte de su disco de duetos no serán colegas de la música regional mexicana, sino de una fusión de ritmos.

“De hecho, ya estamos trabajando en eso, ya lo estamos haciendo, vienen algunos temas con artistas urbanos, otros del pop, la verdad, van a ser muchas sorpresas que vamos a darle al público. Van a ser fusiones muy interesantes y discos muy divertidos”, concluyó.