Ethan Peck será Spock en Star Trek: Discovery

El actor Ethan Peck, nieto de la leyenda de Hollywood, Gregory Peck, interpretará al famoso personaje de Spock en la segunda temporada de la serie de CBS Star Trek: Discovery, informó la saga en su web oficial.

Ethan Peck tomará el relevo de Leonard Nimoy, que inmortalizó a Spock desde el lanzamiento del show televisivo Star Trek en los años 60, y de otros intérpretes como Zachary Quinto, quien se ha encargado de este rol en las películas Star Trek (2009), Star Trek: Into Darkness (2013) y Star Trek: Beyond (2016).

Thanks to the Nimoy family for your open arms, warm welcome, smiling curiosity and support, for making me feel worthy, as I embrace and take into my heart the iconic half alien we know as Mr. Spock. It is an incomparable honor. 🖖🏼 #StarTrekDiscovery #LLAP pic.twitter.com/jEXG1T253Z

— Ethan Peck (@ethangpeck) August 14, 2018