Pedrito Sola explica el detrás del error en comercial de mayonesa

Uno de los errores más emblemáticos de la televisión mexicana, sin duda, fue el de Pedrito Sola en Ventaneando al promocionar una marca de mayonesa que no era la que correspondía.

También puedes ver:

La equivocación fue uno de los momentos más incómodos del conductor, pues aseguró que para él fue un "horror" y por medio de un video en su canal de YouTube explicó lo que realmente pasó.

"En televisión Azteca, el programa de Ventaneando es en vivo siempre, salvo excepciones, y ese día que estábamos en vivo hicimos menciones comerciales. Me sacan del escenario y me llevan a donde teníamos una cocina y me ponen el frasco de la marca que íbamos a promocionar", comentó.

Sin embargo, no todo salió como pensaba pues después del error aseguró que se quería morir.

"Me quise morir, si hubiera tenido una pistola me daba un balazo, bueno no es para tanto (…)Pero para mí si fue muy vergonzoso aparte del error, yo sé lo que cuestan las menciones comerciales en televisión y sé lo que significa para el cliente y para la empresa que un conductor de repente digan una cosa por otra, al final de cuentas no fue gran cosa. Tuve que pagar", destacó Pedrito.

Aquí la declaración…

También puedes ver: