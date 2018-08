Pánico en concierto de Backstreet Boys tras colapsarse una plataforma

Al menos 14 personas fueron heridas y hospitalizadas al colapsar las armaduras que sostenían la entrada a un resort donde la banda Backstreet Boys se disponía a iniciar un concierto en Oklahoma.

WinStar World Casino and Resort dijo en un comunicado por Twitter que se inició una evacuación alrededor de las 5 de la tarde cuando empezaron a caer relámpagos a seis kilómetros (cuatro millas) del lugar.

Official statement on the status of tonight’s show at the Colosseum at WinStar: https://t.co/SwN9gmKqc3 — WinStar World Casino and Resort (@WinStarWorld) August 19, 2018

Unos 150 asistentes no acataron la orden de evacuación, y cuando llegó la tormenta con vientos de 112 a 128 kph (70 a 80 mph), cayeron las armaduras y la entrada se derrumbó sobre la gente. De los 14 hospitalizados, dos recibieron el alta.

El vocalista y tecladista Kevin Richardson tuiteó que las 12.000 entradas al concierto estaban agotadas. Al mismo tiempo, desde la cuenta oficial de Backstreet Boys aseguraron que jamás pondrían en peligro a sus fans.

"Hemos decidido cancelar el espectáculo y trataremos de reprogramar. ¡ lo más importante es que todos lleguen a casa con seguridad y los veremos muy pronto!", comentaron en Twitter.

We never want to put our fans in harm's way and with tonight’s weather and the injuries from earlier, we have decided to cancel the show and will attempt to reschedule. The most important thing is for everyone to get home safely and we will see you all very soon! — backstreetboys (@backstreetboys) August 19, 2018

Concert canceled. These are the pics now that I have service from the accident while waiting for @Backstreetboys and @98degrees at Winstar. Thankful I was able to put my hand up and stop it from hitting a few of us and no one I helped had life threatening injuries. pic.twitter.com/84TDrJjdc3 — Jenn (@beantownzgirl) August 19, 2018

En redes sociales se pueden encontrar algunos de los videos de cómo quedaron los fanáticos de Backstreet Boys tras el colapso de una plataforma.