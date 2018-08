Ivonne Montero sale a la defensa de Fabio Melanitto

Luego de la noticia de la muerte de Fabio Melanitto, ex integrante de Uff!, quien fue asesinado el pasado 15 de agosto en la Ciudad de México, se han desatado una serie de rumores alrededor de la figura del ex cantante.

Desde que recibió la noticia del atentado contra su ex esposo, Ivonne Montero compartió algunas opiniones o agradeció por los mensajes de apoyo recibidos a través de las redes sociales.

Incluso acusó a algunas personas como la periodista María Luisa Valdés por aprovecharse de la situación, y grabarla mientras recibía la noticia.

Tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me dabas tan terrible noticia @MaguichaDoria es lo más bajo que pudiste hacer.. no vales como persona y mucho menos como profesional.. tan sin alma, no tienes un pelo de compasión.. no te sientas orgullosa de tu proeza.. — Ivonne Montero (@IvonneMonteroO) August 17, 2018

Ivonne Montero decidió hablar sobre el tema de Fabio Melanitto.

Durante una rueda de prensa, la actriz afirmó que no cree que el asesinato del cantante, quien fuera su esposo y padre de su hija, haya sido producto de un ajuste de cuentas. La cantante reveló que su ex pareja no consumía drogas y bebía poco alcohol.

“No era matón, no era asesino, ni ratero… era una persona que le gustaba el trabajo”.





La actriz y cantante confesó que aún mantiene el tatuaje que Fabio y ella se hicieron cuando estaban juntos.

"..sólo agradecerte lo mejor de mi vida.. ella siempre ha sabido de ti.. empezarás a conocer el hermoso angelito que es.. Dios te guarde Fabio", escribió la cantante.