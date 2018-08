¿Gorillaz regresa a México?

Al ritmo de mariachis, el grupo británico creado en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett, anunció a través de su cuenta en Instagram que volverá a México como parte del tour The Now Now.

Sin dar más detalles del que parece un encuentro, la banda advirtió que dará a conocer los detalles de su visita el 22 de agosto, a las 15:30 horas.

Hace unos meses Gorillaz se presentó en el Festival Vive Latino, donde complació a sus fans en el Foro Sol.

La banda también prepara presentaciones en Estados Unidos, visitando ciudades como Philadelphia y Brooklyn.