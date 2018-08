Edith Márquez coloca sus discos en un altar para la buena suerte

Edith Márquez llegó este martes a Guadalajara, y lo primero que hizo fue visitar a Vicente Fernández en su rancho Los 3 Potrillos, a quien saludó y compartió su emoción del próximo lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado Contigo.

“Lo visitamos mi madre y yo, es una visita obligada cuando estoy en Guadalajara, porque Don Vicente me enseñó que el acercamiento con el público nunca debe perderse, eso se lo aprendí y siempre he dicho que es mi mejor maestro en muchos aspectos. Tuve la oportunidad de abrirle conciertos, pasaba horas observándolo y le preguntaba muchas cosas".

Durante la entrevista, Edith Márquez tuvo la oportunidad de ver su propio disco, y durante la firma de autógrafos que ofreció este miércoles en una plaza comercial de la ciudad, lo compró como cualquier persona.

“Desde hace varios años decidí que era de la buena suerte que yo comprara mi disco, es algo que me ha funcionado bastante bien, y así seguirá; luego llego a casa a ponerlo en un altar, así ha sido en cada uno de mis 17 álbumes”, compartió la también llamada Reina de los Palenque.

El primer sencillo que se desprende de la producción es Aunque sea en la otra vida, para hacer un total de diez temas de balada pop.

“No he parado de trabajar -entre disco y disco. Hay un tema mío junto con Mónica Vélez y Bruno Danzza que se llama Completamente blindada. No me gusta sacar un disco por sacarlo o por que ya me está presionando la gente, pero el público me pedía canciones inéditas en pop".

"Hay un tema de Kalimba y de mi hijo Bastian, es un disco de baladas con algunas rítmicas como Contigo no y Desvísteme, algo diferente en mi interpretación”.

La cantante mexicana reveló que busca tener una buena salud musical, para seguir acumulando millas en una carrera que ya suma 33 años.

“Tengo una salud muy sana, con altas y bajas pero siempre he salido adelante. Ha habido discos mejores que otros, porque la carrera de un artista no es siempre para arriba o para abajo, es un constante sube y baja. La gente me ha tenido vigente, me motivan a seguir, y ellos no me han dejado tirar la toalla”.

El prócimo 15 de noviembre arrancará la gira Edith Márquez Contigo en la Ciudad de México.

“Empezamos la gira oficial con un nuevo espectáculo, muy diferente a lo que se había presentado”.

Cambio de disquera

Edith Márquez estrena nuevo sello discográfico, y trabaja con Universal Music y BOBO Récords.

“Siempre he dicho que es un trabajo en equipo y que hay mucha gente interviene para que una carrera de un artista sea exitosa. No dejo de agradecerle a toda la gente de mi pasado como managers y disqueras que creyeron en mí, incluso los que no creyeron en mí, porque me hicieron más fuerte".

"Estoy con Universal y BOBO Producciones que es una de las compañías más importantes de management y entretenimiento en México, ellos me regresaron la credibilidad en mi trabajo y en creer que sí podía. Por primera vez este disco y el sencillo salen simultáneamente en México y Estados Unidos, por lo que estoy realmente recibiendo un gran apoyo que se está reflejando en las ventas y exposición".

"Yo venía de falsas promesas, de mentiras y pretextos que a mí en lo personal me pegaron mucho como artista porque somos sensibles”.













La Academia

La cantante forma parte de los jueces en el reality show de La Academia, que la hizo recordar sus orígenes. Aceptó que cree en el proyecto de La Academia, donde se han desprendido talento como Carlos Rivera, Yuridia, Víctor García y Yahir que no he visto en otros realities musicales.

“La Academia da una exposición grande cada fin de semana. Es complicado porque criticar el talento o trabajo de estos chicos es difícil, siempre lo hago con respeto y aportando algo. Lo que hago o digo es porque tengo 33 años de experiencia en el medio".

"Ha sido importante porque me ha hecho recordar mis inicios, lo que cuesta iniciar en esta carrera que no es fácil. Ellos (académicos) están empezando y no los envidio… ¡nada!, porque es una carrera de mucha entrega, disciplina, sacrificios personales, por eso luego los artistas estamos muy solos porque no hay quien aguante el ritmo”.

Conciertos

Guadalajara. 6 de octubre, Palenque de las Fiestas de Octubre.

Ciudad de México.15 noviembre, Auditorio Nacional.

