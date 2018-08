Inés Gómez Mont sufre pérdida irreparable de un ser querido

Les comparto una triste noticia familiar, hace unos meses Nano que todas ustedes conocieron, lamentablemente murió por un problema neurológico, no compartí nada ya que fue un proceso muy duro para toda la familia , fue muy doloroso despedirnos de él y asimilar que no estaría más con nosotros. Hoy nos llega un regalo maravilloso y es que se integra a la familia un bebé que mis hijos llamaron Nano en honor al fiel amigo que tuvieron por años y que fue su inseparable. Bienvenido NANO a esta loca pero divertida familia donde estarás muy consentido y amado. Gracias infinitas Lamuño Terranovas (en puebla) Las pulgas no pueden creer esta sorpresa!!!! Estamos muy felices!!!!

A post shared by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Aug 22, 2018 at 2:46pm PDT