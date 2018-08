Los momentos más vergonzosos que ha tenido Thalía en su carrera

Thalia ha causado sensación, polémica y demás reacciones, después de que publicó un video donde canta:"me escuchan, me oyen, me sienten…", pero no sólo eso también se puso a bailar al ritmo del tikitikita luciendo un jumpsuit rosa con barbas que movía al ritmo de su canción.

Aquí el momento.

Pero no ha sido el único momento bochornoso por el cual ha pasado Thalía y ha quedado grabado en video. En los últimos días se recuperó un clip donde la cantante fue invitada al programa de Verónica Castro en la década de los 90, años en los que cualquier referencia al sexo era escandalosa.

En la grabación podemos ver que Verónica le dice "Eestábamos viendo lo de tu material, tienes canciones como 'Sangre', 'Sudor', 'Saliva' , todas comienzan con ' S' y todos son líquidos que salen del cuerpo". A lo que Thalía contestó: '¿Cuál falta?", y comenzó a pedir al público ayuda: "Dame una S, dame una E, dame una M, dame una E, dame una N. ¿Qué dice?'. Castro muy apenada levantó la voz diciendo: 'Thalía, Thalía', tratando de evitar que la palabra que ella había dicho se escuchara.



En la misma época la cantante era una de las invitadas recurrentes a Siempre en domingo, después de su actuación Raúl Velasco la felicitó por su crecimiento y le dijo que afortunadamente le habían quitado "lo corrientota", a lo que ella sólo reaccionó sonriendo.

Otro incómodo momento que pasó Thalía fue en el festival Acapulco 93, cuando le entregó una medalla a Luis Miguel por su participación, después de coquetearle un poco la interprete fue besada en la boca por El Sol.

Aquí otros tropiezos que ha tenido la cantante:

