Alejandro Sanz vuelve a mandar indirectas a Maluma

Hace unos días, Maluma manifestó su orgullo por ser "el único latino" que cantó en vivo en una de las ceremonias más populares de la industria; sin embargo, el dato fue erróneo.

Antes de que lo hiciera el colombiano, ya lo había hecho Shakira y Alejandro Sanz; además, el cantante español compartió escenario con Destiny's Child durante los Grammy en el 2002.

Así lo señaló Sanz durante unas historias en Instagram, para dejar en claro quien fue el primero, como una observación directa a lo dicho por Maluma.

"Me hace gracia los que se toman la vida demasiado en serio y me da ternura los que no. Vive y deja vivir.. que la vida no es tuya.. ni de nadie.. solo se trata de vivir", comentó el español en su cuenta de Twitter.







Antecedente

Alejandro Sanz ya había dado un golpe duro al ego de Maluma, el pasado mes de marzo cuando apareció un video de Maluma y su amigo Llane, del grupo Piso 21. En las imágenes Maluma aparece fumando mientras Llane canta algunos versos de Mi soledad y yo, el éxito de Alejandro Sanz.

Las intenciones de Llane no parecen ser de homenaje, sino que trata de imitar el timbre de voz de Sanz. Las risas del final del video parecen no haberle sentado bien al cantautor del tema, Alejandro Sanz, quien no tardó en responderle.

“Maluma hermano vi tu videíto, jajaja no te rías de tu amigo (el chaval del pelo largo) porque no pueda cantar Mi soledad y yo. Él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él”, público el ganador de 20 Grammys Latinos.

Alejandro Sanz realizó un único comentario y fue claro al señalar que el colombiano no merecía una “pelea” por las redes sociales.“Mi querido @jbalvin mira lo que me encontré.. jajaja parceee te debo una disculpa.. no me acordaba de mi pasado. Aún así gracias por el homenaje… Me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 años".

"Y ahí está… ¿increíble no? y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música”.