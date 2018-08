Esto hace Celia Lora con los packs que recibe en redes sociales

Celia Lora es la nueva embajadora de Hot Go, la plataforma de contenido para adultos y en la que orgullosamente es la única mexicana. En lo videos que ofrece este servicio se muestra totalmente desnuda, como ya lo hiciera en Playboy; son aproximadamente 15 clips.

También te puede interesar:

Fotos del busto de Celia Lora desatan controversia entre sus seguidores

Durante una entrevista con Publimetro Celia hizo referencia a las redes sociales y sus no tan gratas experiencias en ellas cuando sus seguidores le mandan packs, "no entiendo qué piensa la gente, me mandan videos de todo lo que te imagines, hombres y mujeres, nada les da el derecho de mandarme esas cosas, hay gente casada y con hijos".

Y en ocasiones ha sido tanta su indignación que nos confesó que hace cuando eso le pasa, "hay veces que si el perfil está abierto busco a la mujer y le mando las fotos que me mandan, lo más raro es que ellas me piden perdón".

Pero no son sólo mexicanos, "sobre todo los hindúes, no se como llegan a mi Instagram, ellos hasta me mandan fotos de dinero", reveló Celia, y agregó "la gente es muy valiente con las redes sociales, ya estoy acostumbrada pero sí me siento hostigada y acosada".

Y hasta mencionó que hay niños que le piden que fotos de ella desnuda, lo que le causa cierta preocupación.

En cuanto si a ella, tiene video comprometedores que podrían caer en manos de los hackers nos dijo: "como no tengo novio y soy muy rara en ese sentido, de no tener a nadie es nadie, no tengo videos de ningún tipo. Si lo llegue a tener,pero todo eso ya desapareció".

También te puede interesar: