Danna Paola hará su primer desnudo en televisión

Había esperado tanto este momento… ¡SORPRESA! LES PRESENTO A “LU” 🧡😈😏 Mi personaje en la nueva serie de @netflixes @elitenetflix #Elite 🖤 Ésta chica mexicana en las Encinas que me volvió loca, que he disfrutado hasta las venas junto con todos mis compis 💕 y estoy segura que ustedes también. 💋 El inició de curso empieza éste otoño… hay muchos secretos por revelar aún. Empieza la cuenta regresiva! @_ramonsalazar @dani_delaorden @diegobetancor @pacoramosq 🎬🔜🤩

A post shared by Danna Paola (@dannapaola) on Jul 24, 2018 at 8:01am PDT