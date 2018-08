Osvaldo Benavides disfruta su 'colapso'

Los actores Silvia Navarro y Osvaldo Benavides decidieron producir la obra de teatro Donde los mundos colapsan porque el texto, escrito por Adrián Vázquez, les pareció estupendo.

Con un inicio exitoso en la Ciudad de México, la puesta en escena está lista para visitar algunas ciudades de la República Mexicana.

“Sólo estaremos doce semanas en temporada (hasta 28 de octubre). Estamos contentos y más porque es un proyecto producido por nosotros, que le metimos la lana nosotros, y está escrita para nosotros… ¡es nuestro hijo!".

"Adrián Vázquez, el director y escritor, lo hizo a partir de hacer un taller con nosotros, de tener pláticas y básicamente son personajes que están hechos específicamente para Silvia Navarro y para mí. Nos encanta que el público ser ría mucho, no es una comedia, pero tiene mucho sentido del humor. Es un alivio que la gente se ría tanto, y que además se conmueva, porque es una obra que toca al corazón”, señaló Osvaldo Benavides.

Es la historia de dos almas, dos personas que sin conocerse se están buscando. Es la historia de su encuentro de cómo la vida lo vas forjando y llevando de tal manera que es evidente que están hechos del uno para el otro.

Habla de esperanza, ilusión, amor pero también con una dosis oscura de dolor, muertes y tropiezos; al final está llena de luz.

“Esta obra esta pensada para ser corta. Tenemos 12 semanas en Ciudad de México y entre semana daremos funciones en otras ciudades. Es la oportunidad de verla, el que se la pierda se la perdió, no vamos a extender las funciones”.

Osvaldo Benavides, quien está en las series El Rey del Valle, La Bella y las Bestias, además de la cinta Más Sabe el Diablo por Viejo y Pura Madre que se estrenará en febrero de 2019, comentó que el teatro genera una química diferente con el espectador.

“En el teatro no hay truco, porque sucede todo enfrente del espectador con el espectador y no hay manera de engañar a nadie. El actor de teatro no puede darse el lujo de repetir una toma, estás ahí; además el público hace la función. El Teatro es vida y nunca es igual, por eso hay que ir ver teatro, porque es un espectáculo vivo e interactivo”.

El actor mexicano le gusta asumir riesgos.

"Producir no es una casualidad , es una intención que teníamos. No es primer proyecto que coproduzco, pero sin duda es muy divertido ser un actor contratad0 y actuar. En mi caso particular es mucho más arriesgado y emocionante darle forma al proyecto, y trabajar en equipo".







Funciones

Ciudad de México. Viernes, 19:00 y 21:00 horas; sábado a las 18:00 y 20:00 horas,

domingo, 18:00 horas, Teatro Ignacio López Tarso.

Guadalajara. 30 de agosto, 19:00 y 21:00 horas, Teatro Galerías.

