Ana y Bruno exprimirá los corazones en 3D

Ana y Bruno es un proyecto que arrancó en 2010, y es hasta este año que se estrenará en la cartelera mexicana.

El cineasta Carlos Carrera charló con Publimetro sobre este largo proceso que representa hacer una cinta animada en este país, porque es la primera película mexicana producida con 3D estereostópico.

“Con este largometraje conseguí lo que siempre había querido realizar. Empecé creando primero animación (El héroe), después seguí el camino de la ficción con actores, la cual me gustó y me quedé ahí un rato, porque había pocas posibilidades de elaborar largos de animación en México. Ana y Bruno, me representó un gran aprendizaje pero sobre todo a tener paciencia”, compartió el director mexicano.

Recientemente, el filme obtuvo el Premio Quirino al Mejor Largometraje de Animación, otorgados por primera vez en Tenerife, y fue un logro que marca su retorno a la cinematografía luego de diez años en los cuales no realizó ninguna película.

“Nos tardamos tanto con la película -precisamente- porque es una historia diferente, novedosa, que no se parece a lo que se consume normalmente en el cine comercial. No hay canciones de moda, chistes de albures, no es lo que se cree pueda llegar a lo comercial de manera obvia y eso complica mucho".

"Apostamos a la historia humana y a la forma en que está contada, a las sorpresas y a lo bonito que es contar cuentos. Con Ana y Bruno, la respuesta siempre ha sido buena. Se pierde objetividad cuando estás haciendo la película en un periodo tan largo. El hecho de darle movimientos a los personajes, los procesos de animación en 3D, es muy complicado; al final, agradeces que funcione la historia con algo tan sofisticado y artificial, para que llegue al corazón de la gente”.

Ana es una curiosa niña que escapa de su dormitorio en busca de su padre para salvar a su madre.

Con la ayuda de extraños y divertidos seres fantásticos, que conoce en ese lugar, emprende un viaje lleno de emocionantes y conmovedoras aventuras.

Basada en la novela Ana de Daniel Emil. Guillermo del Toro estuvo a punto de dirigir Ana y Bruno. No pudo ser y cuando la vio en el Festival de Annecy, la describió como un hito de la cinematografía mexicana.

“Tratamos de no competir con las películas que tienen mucho presupuesto sobre todo en Hollywood. Tratamos de encontrar una solución plástica que tampoco pasara de moda. Sobre todo que todavía se notara la hechura a mano, las texturas y todavía se le ven las pinceladas; así lo tratamos de hacer para que se mantuviera a pesar del tiempo”.

Añadió, “además cada año existen adelantos tecnológicos, porque si tu ves el agüita de Los Increíbles parte uno y la comparas con la más reciente, es otro universo de calidad e hiperrealismo, por eso nosotros le apostamos por otro lado, y así nos fuimos trabajamos con la tecnología”.

Ana y Bruno relata la historia de una niña que se fuga de una clínica psiquiátrica para buscar a su padre y emprende entonces un viaje con múltiples aventuras en donde se encontrará con fantásticos seres

“Cuando he tenido la oportunidad de convivir con el público, me he dado cuenta que mucha gente sí ha seguido mi carrera y los trabajos que he hecho. Luego de hacer El héroe, pues si hay una influencia porque las cosas salieron de la misma mano; así que tratamos de darle una continuidad y hacer que queden menos mal hechas cada vez”.





Nuevos proyectos

Realizador de cintas como La mujer de Benjamín, El crimen del padre Amaro y Backyard: El traspatio, Carrera señaló que tiene varios proyectos en el tintero.

"Tengo una filita de proyectos, y muchas de las mejores películas no se hacen. Tengo varios guiones, unos en proceso y otros terminaditos, que están a la espera de hacerse. Ya estoy trabajando en otros proyecto de animación que no tiene que ver con Ana y Bruno, y ya tengo el guión avanzado, sin conseguir el dinero…todavía [risas]".

En sus palabras

"Ana y Bruno, es otro tipo de cine, yo no lo digo… yo la hice, pero la gente que la ha visto la ha disfrutado mucho".

Voces

Galia Mayer (Ana)

Silverio Palacios (Bruno)

Marina de Tavira (Mamá de Ana)

Regina Orozco (Rosy)

Damián Alcázar (Papá de Ana)

Héctor Bonilla (Dr. Méndez)

Daniel Carrera (Daniel)

Participación en festivales

Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia (2017).

Película de Clausura, Festival Internacional de Cine de Morelia (2017).

Ana y Bruno gana Mejor Película en los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana.