Actores españoles que la están rompiendo con sus personajes femeninos

Los singulares personajes María José y Paquita Salas, de las series de Netflix La casa de las flores y Paquita Salas, respectivamente, han llamado la atención no sólo por su gran simpatía, gracia y bien logradas creaciones, sino también por ir más allá, marcando tendencia y ganándose el cariño y apoyo de muchos seguidores.

María José

No es la primera vez que el actor español Paco de León se viste de mujer. Precisamente se hizo famoso al hacer parodias de Raquel Revuelta y Anne Igartiburu en el espacio Homo Zapping. Sin embargo, la noticia de que interpretaría a un transexual en La casa de las flores, misma que le abriría la puerta en Latinoamérica, provocó revuelo luego de un signo de sensibilización hacia la comunidad LGTBI.

El actor y director, que encarna a María José, una abogada trans de clase alta, celebró su fichaje en Netflix publicando una foto desnudo y con peluca rubia. “Vestido de mujer ya no sorprendo a nadie, y no estoy pendiente de si a alguien le da morbo”, dice. No obstante, algunas personas calificaron este gesto de ofensivo y criticaron que el director, Manolo Caro, no hubiera contado con un actor de dicho colectivo.

Para el actor, la reacción fue bastante lógica. En una entrevista para el sitio español Teleprograma.tv, León destacó el camino iniciado por directores y actores en la lucha por los derechos de personas que “resultan incómodas y sufren discriminación; debemos tener conciencia, dignificar y romper los estereotipos en cada trabajo. Vivimos en una cultura machista, pero es necesario reaprender, empezando por el lenguaje. Aún queda mucho camino por recorrer. Estamos realizando una serie global que se verá en más de 190 países, y en muchos de ellos todavía matan a la gente por sus tendencias sexuales”, dijo al medio.

De qué va

La casa de las flores se desenvuelve en una florería familiar, aparentemente exitosa e idílica, llena de secretos disfuncionales. Un día, la amante de 40 años del patriarca muere de manera repentina y él decide llevar a la hija que tuvo con ella y al hijo mayor de su amante a su hogar junto a su esposa y familia actual, quienes no sabían de su existencia. La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos, sin importar lo incómodo que pueda ser.



Paquita Salas

Paquita Salas se convirtió con tan sólo cinco episodios de apenas 20 minutos cada uno, en una de las series y personajes más exitosos que han surgido de la televisión española. Un referente estético pero a la vez un modelo a imitar en la industria televisiva, quizás en ese aire fresco que hacía falta a la vieja manera de producción de contenido audiovisual. No por nada Netflix fichó la historia y lanzó la segunda temporada que a su vez está causando revuelo en México.













A decir por Brays Efe, actor español de 29 años que da vida a Paquita, “se trata de un personaje muy jugoso, al que le pasan muchas cosas, casi todas las cosas: está feliz, está triste, es muy divertida, se ríe, se emociona, parece la más tonta del lugar pero luego es la que conoce todos los secretos… No sé, le pasan muchísimas cosas, y en esta temporada ¡incluso más que en la anterior!”, contó a jenesaispop.com.

De qué va

Paquita Salas era la mejor representante de actores de la década de los 90 y aunque ahora todo ha cambiado, ella no. Cuando su actriz más conocida la abandona inesperadamente, el mundo de Paquita se tambalea. Junto a Magüi, su inseparable asistente, y Álex, un repartidor que acabará convertido en parte de la familia, Paquita se lanza desesperada al descubrimiento de un nuevo talento. Una búsqueda que le hará encontrar su lugar en la profesión y en el mundo.