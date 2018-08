Carlos Rivera: 'Siempre que recuerdo La Academia se me dibuja una sonrisa'

Un largo camino ha recorrido Carlos Rivera en la música, muchos años de sacrificio y de hacer cosas que no lo convencían, pero que al final sirvieron para ser un artista consolidado.

El cantante mexicano explora nuevos territorios, y a lo largo de 14 años de carrera, el mayor aprendizaje ha sido transformarse para tener una evolución personal y profesional.

Este miércoles, se realizó una rueda de prensa en la Ciudad de México, en la que estuvo presente el productor de La Voz… México, Miguel Ángel Fox.

El reality musical se estrenará el próximo 14 de octubre por Las Estrellas con la conducción de Lele Pons, quien toma el lugar que tradicionalmente hacía Jacky Bracamontes.

Publimetro platicó con Carlos Rivera, y aclaró sobre los rumores que envuelven su integración a La Voz… México, luego de que el se diera a conocer por La Academia de TV Azteca.

“Creo que de entrada debemos entender que las cosas ya no son iguales, La Academia que yo viví en el 2004, la tercera, fue un proyecto precioso y de las cosas más hermosas que he vivido en mi vida".

"Siempre que recuerdo La Academia se me dibuja una sonrisa enorme; incluso no te puedo negar que cuando escuché en los comerciales que venía esta nueva (temporada), me emocioné y era como un ¡wow!, pero ya no es lo mismo y después de la cuarta (generación) para mí nunca volvió a ser igual”.

Carlos Rivera no puede evitar hablar con emoción de su paso por el reality show de la televisora del Ajusco, pero asume las críticas.

“Creo que en ese sentido todo evoluciona y cambia. Imagínate a David Bisbal que salió de Operación triunfo y luego fue coach de La Voz en muchas temporadas, y así lo sigue siendo".

Recuerdo latente

El cantante y actor mexicano que lanzará su disco Guerra, el próximo 7 de septiembre bajo el sello de Sony Music está dispuesto a tomar riesgos en su carrera.

“La única manera para crecer es tomar riesgos y nuevas rutas, sin embargo el amor por el proyecto que yo viví hace 14 años está intacto, si vieras los recuerdos que yo guardo en mi casa no lo creerías… yo tengo mis maletas de La Academia y están guardadas en una vitrina, al igual que mi corsé de Simba (Rey León)".

"Todo está guardado por lo que significan para mí, porque son proyectos que me cambiaron la vida. Este momento, es otro de mi vida y estoy muy contento en La Voz… México, donde me tratan espectacular y Miguel Ángel Fox es de los mejores productores con los que he trabajado".

"Es un genio creativo, además estar con Maluma, Anitta, Natalia Jiménez y Lele Pons en la conducción también me hace sentir en un momento de transformación de los formatos”.

Añadió, “mientras en algunos casos la música se sigue aferrando a artistas o trayectorias que ya pasaron, el mundo sigue y nos empiezan a ganar las nuevas generaciones. Me encuentro entres los dos mundos, porque a mí todavía me tocó la parte de la televisión análoga y los discos en físico".

"Hoy estoy en todo lo digital, y el grupo que hemos armado en el reality está realmente increíble , porque te lo cuento es una bomba tenerlos a todos, somos tan distintos pero a la vez amamos la música de la misma manera y somos felices los cuatro [risas]”, finalizó Carlos Rivera.

Estreno

Competencia

Maluma. Ocupará nuevamente su silla como coach del reality mexicano. Espera que en esta nueva temporada, los resultados sean favorables.

Anitta. Viene desde Brasil y está lista para conquistar al público y cautivar con su sensualidad como coach.

Natalia Jiménez. La ex vocalista de La Quinta Estación, había sido esperada durante mucho tiempo para ocupar una silla y finalmente se ha cumplido la meta.

Lele Pons. La actriz, cantante y comediante venezolano-americana de 21 años tiene una masiva presencia digital, que explorará un nuevo espacio.