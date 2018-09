Benito Cerati reveló las últimas palabras que recibió de su padre, Gustavo Cerati

El hijo de Gustavo Cerati, Benito Cerati actualmente tiene 24, su padre murió cuando tenía 21.

Benito estuvo en el programa argentino PH, que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, y recordó la última conversación que tuvo con su padre antes de que entrara en coma.

También te puede interesar:

El hijo de Gustavo Cerati se declaró feminista y desató el caos en redes sociales

"Yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Me dijo ‘no nos vamos a ver por un largo tiempo'. Y se fue”, recordó. “Yo estaba acostumbrado a que se fuera un mes. Me quedé pensando entonces en por qué el énfasis en eso", afirmó el joven, y agregó, "fue una buena despedida, un buen cierre. He cerrado bien. Y con mi abuela materna me pasó lo mismo. No me quedó nada pendiente", finalizó.

El hijo del vocalista de Soda Stereo también reveló cómo vivió los años que su padre estuvo inconsciente."No se sabía qué pasaba, un día te decían una cosa, otro día te decían otra".









Publicidad









Y agregó,"yo estaba en una etapa crucial de mi vida. Fueron cuatro o cinco años de no crecer. En mi cabeza lo veo como un paréntesis: hasta mis 16 años fue de una manera, después una etapa gris y luego a mis 21 años arranqué de nuevo".

Además, habló de las consecuencias que sufrió "cuando hay algo tan fuerte y tan inentendible, se te para hasta el crecimiento. A los 21 años, cuando ya falleció mi padre, me empezó a crecer pelo y empecé a tener toda esa cosa adolescente, de rebeldía, que no había tenido en su momento".

También te puede interesar: