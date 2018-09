Netflix ya pasará comerciales... pero así puedes desactivarlos

Netflix ha estado últimamente un tanto en el ojo del huracán; y es que no ha tomado buenas decisiones. No sólo subió sus precios en Estados Unidos y perdió suscriptores; sino que ahora se le ha ocurrido la idea de pasar anuncios entre episodio y episodio. Tío Netflix, ¿sí recuerda que muchos nos mudamos a su servicio precisamente porque no tenía anuncios? *Facepalm*.

Según ha explicado la compañía de streaming; dichos anuncios serán principalmente para que los usuarios encuentren contenido afín a ellos con más facilidad. Es decir; los comerciales serán de las mismas series de Netflix. Pero esto no lo hace necesariamente mejor; y menos si eres de esas personas que acostumbran los maratones.

Cómo desactivar los anuncios en Netflix

Todo es posible; al menos por ahora. La clave está en que esta función está en pruebas y aún no es definitiva. Ya veremos qué sucede más adelante; pero por ahora, sí puedes liberarte (o ver los anuncios si eso quieres):