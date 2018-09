Yordi Rosado dice cómo será el nuevo 'Otro rollo'

Desde hace unos días se especuló sobre el regreso de Otro rollo a la televisión, pero en esta ocasión el titular del show no sería Adal Ramones, si no Yordi Rosado.

También te puede interesar:

Televisa se burla y humilla a Adal Ramones por irse a TV Azteca

Ante estos rumores Ramones comentó, “a mí me da mucho gusto. Ayer me mandaron la foto y la nota. Me encanta que quedara en las manos de quienes hicimos ‘Otro Rollo’”.

Y aunque existió apoyo por parte de Adal, Yordi ha negado que hará segunda parte del famoso show que duró 12 años (1995.2007). Rosado reveló que sí prepara un programa pero que no tendrá nada que ver con Otro Rollo.

“La verdad muy buena onda Adal, contestó increíble… les platico, sí efectivamente vamos a hacer un programa nuevo, sí efectivamente es un programa nocturno, sin embargo, no tiene nada que ver con Otro Rollo. No es ni la segunda parte, ni la secuela, ni un Otro Rollo distinto, ni otro Rollo moderno ni tampoco es el mismo contenido…”, aseguró en su prrgrama de radio transmitido por EXA FM.

@gametimeof look by #LorenzaChavira @gugershoes A post shared by Yordi Rosado (@yordirosadooficial) on Sep 5, 2018 at 8:30am PDT

Y agregó, “Manolo Fernández y un servidor, llevábamos presentando este proyecto desde hace ya un tiempo como un programa nocturno que queríamos hacer, pero es un programa nocturno de entretenimiento. Otro Rollo era como un late night show…".

Sin embargo aunque aseguró que no será un nuevo Otro Rollo, sí tendrá algunas características paraecidas.

"Es un programa nocturno, de entretenimiento, por supuesto que tiene entrevistas yo extraño mucho la entrevista, las dinámicas con los artistas que las hicimos doce años en Está Cañón y también las hicimos en Otro Rollo, entonces esas dinámicas y esas entrevistas por supuesto que existirán porque no hay un programa nocturno donde no haya entrevistas y también habrá musicales…”.

Así es en familia Yordi Rosado.









Publicidad









También te puede interesar: